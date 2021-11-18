Kadına Şiddetle Mücadele Toplantısı

Kadına Şiddetle Mücadele Toplantısıİlçemiz Kaymakamı Sayın İskender Yönden'in başkanlığında, ilgili/yetkili kurum ve kuruluşlarımızın amirleri ve STK Temsilcilerinin de katılımlarıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Üst Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi. 18 Kasım 2021 Perşembe günü saat: 10. 00'da Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda icra edilen toplantıya; Kaymakamımız İskender Yönden'in yanı sıra 109. Dönem Kaymakam Adayı Kerem Yüce ve Cumhuriyet Savcısı Hamza Can ile İlçe Jandarma Komutanı J. Kıdemli Yüzbaşı Yusuf Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş İlçe Müftüsü Osman Şekerci, İlçe Sağlık Müdür Vekili Dr. Gülden Köklü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu, Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Yılmaz Balaman, İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Yüksel, KADEM Hatay Şubesi Başkanı Selma Tunç ve Türk Kadınlar Birliği İskenderun Şubesi Başkanı Ayla Özbek katıldı.

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