Kadına şiddetle mücadele için valiliklerle eş zamanlı toplantı

17.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:48

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı", Eskişehir Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilgili kuruluşların temsilcilerin de katıldığı toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı.

Vali Çakacak, İl Emniyet Müdürlüğündeki toplantının açılışında, hayatın her döneminde güzellikleri ve zorlukları paylaşan kadınların onurlu bir birey, bir eş, bir anne, kardeş veya evlat olarak daima baş tacı edilmesi gerektiğini belirtti.

Günümüzde milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmamasına rağmen ne yazık ki kadınların şiddet gördüğü vakaların yaşandığını anımsatan Vali Çakacak, insan onurunu hiçe sayan, temel hakları ihlal eden şiddetin aslında tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu ifade etti.

Vali Çakacak, şiddeti, fiziksel ve ruhsal bütünlüğe zarar veren en önemli unsurlardan biri olduğunu vurguladı.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Bekir Şahin Tütüncü ve Aslan Avşarbey, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Başsavcı Vekili Savaş Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA