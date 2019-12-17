Kadına şiddetle mücadele için valilikler eş zamanlı toplantı yaptı

17.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:02

Mersin, Adana, Hatay'da, aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla hayata geçirilen 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla valilerin başkanlığında eş zamanlı toplantı yapıldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Valilik Toplantı Salonu'nda planın, etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması amacıyla toplantıların 81 ilde eş zamanlı başladığını belirtti.

Kadınların, her alanda hak, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanmaları için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Su, tüm gayretlere rağmen milli ve manevi değerlerle asla bağdaşmayan kadına yönelik şiddeti bir kez daha kınadıklarını söyledi.

Su, kadına şiddetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle insanlık suçu olduğunu vurgulayarak, "Sıfır tolerans ilkesiyle kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki çalışmalarımızı en üst seviyede sürdürmekte kararlıyız." diye konuştu.

Tüm paydaş kurumların çalışma kapsamında neler yapacağının ortak protokolde belirlendiğini kaydeden Su, benzer bir toplantının kaymakamlar tarafından ilçelerde yapılacağını aktardı.

Toplantıya, kaymakamların yanı sıra kentteki tüm kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı.

Adana

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Çukurova Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirilen toplantıda Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre her yıl 1.4 milyon insanın, şiddete dayalı sebeplerle hayatını kaybettiğini söyledi.

Dünyada her gün 137 kadının, eşi ya da bir yakını tarafından öldürüldüğüne dikkat çeken Vali Demirtaş, "2017 yılında, dünyada kasten öldürülen kadın sayısı 87 bindir. Bu kadınların 30 bini eşinin ya da bir yakınının saldırısı sonucu yaşamını yitirmiştir. Ülkemizde de maalesef vicdanlarımızı yaralayan, bizleri derinden üzen elim vakalar yaşanmıştır." diye konuştu.

Adana'da 2017-2020 yıllarını kapsayan kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planı doğrultusunda büyük bir titizlikle yürüttüklerini dile getiren Vali Demirtaş, bu kapsamda pek çok projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Vali Demirtaş, mevzuatta yapılan tüm bu değişikliklere ve yürüttülen proje ve çalışmalarına rağmen, kadına karşı şiddetin artmasının, yeni ve acil birtakım tedbirlerin alınıp uygulanmasını da gündeme getirdiğini aktardı.

Bu bağlamda son olarak İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ortak çalışmalarıyla 75 maddeden oluşan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın hazırlandığını ifade eden Demirtaş, bu plan doğrultusunda "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol" ile de şiddetin önlenmesi noktasında, 2019 ve 2020 yılları için ciddi bir seferberlik başlatıldığını belirtti.

Vali Demirtaş, bu ortak çalışmanın en önemli özelliğinin, elim hadiseler gerçekleşmeden, kadınların bu insanlık dışı durumlara maruz kalmadan yaşanması muhtemel hadiselerin önüne geçilmesi olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinin toplumsal kalkınmaya da hız kazandıracağını vurgulayan Demirtaş, daha güçlü ve müreffeh Türkiye vizyonunun lokomotifinin kadınlar olduğunu kaydetti.

- Hatay

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Valilik Abdurrahman Melek Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verilerini değerlendirdi.

Kadına şiddetle birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kadına yönelik şiddetle alakalı mevzuat uluslararası standartların üstünde. Alınan tedbirlerin seviyesine baktığımızda Avrupa ülkelerinin üzerinde olduğunu görüyoruz, Ancak bu tür olayların olması bizleri üzüyor. Bu yönde hep birlikte hareket etme durumundayız. Bize gelen tüm bilgileri değerlendirip, gerekli can güvenliği ve tedbirleri almak durumundayız. "

Doğan, benzer nitelikte bir toplantının tüm ilçelerde kaymakamlar başkanlığında yapılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA