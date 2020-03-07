Kadına şiddetle mücadele için jandarma ve polis el ele verdi
Haberler » Güncel » Kadına şiddetle mücadele için jandarma ve polis el ele verdi - Haber

Kadına şiddetle mücadele için jandarma ve polis el ele verdi

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma komutanlığı ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri el ele vererek kadınları bilgilendirdiler.

07.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:33
Kadına şiddetle mücadele için jandarma ve polis el ele verdi

DÜZCE(İHA) – Düzce İl komutanlığı ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri el ele vererek kadınları bilgilendirdiler.


Hemen hemen her gün yaşanan kadına şiddetin önüne geçmek için Jandarma ve işbirliği yaparak kadınlara yönelik bilgilendirme çalışmalarına başladı. Düzce'de bir alışveriş merkezinde stant açan Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayan personelleri kadınlara haklarını anlattılar. Ekipler ayrıca cep telefonu uygulaması olan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ni (KADES) uygulaması hakkında da kadınlara bilgiler verdiler. Kadınlara bilgiler veren ekipler, kadın haklarıyla ilgili olarak hazırlanan broşürleri de dağıttılar 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladılar. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler