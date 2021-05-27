Kadına Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu toplandı
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Kadına Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu toplandı

Kadına Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Kadına Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu toplandı.

TBMM Kadına Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu toplandı.

Kadına Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve diğer yetkililer de katıldı. Kısa bir görüntü alınmasından sonra toplantı görsel basına kapalı olarak devam etti.

İçişleri Bakanı Soylu, komisyondaki milletvekillerine kadına şiddet konusundaki çalışmalara ilişkin bir sunum yapacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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