Kadına şiddeti tiyatro ile canlandırdılar

25.11.2019 14:55 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:59

CHP Efeler İlçe Kadın Kolları, gün geçtikçe artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacı ile tiyatro oyunu sergiledi.



Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası önünde gerçekleşen oyuna halktan yoğun ilgi ve destek geldi. Vatandaş kadına yönelik şiddeti kınayan dövizler ile tiyatro oyununa destek verdi. Yirmi dakika süren tiyatro oyununu CHP Efeler İlçe Kadın Kolları üyeleri sahneledi. Hayatını kaybetmiş, cinayet mağduru kadınları sahneye taşıyan İlçe Kadın Kolları, ölümlerinin ardından kadınların yaşadıkları cinayetlere feryatlarını gözler önüne serdi.



Yönetmenliğini Tuncer Candan'ın, Reji Asistanlığını İbrahim Gergin'in yaptığı oyuna Asem Sanat Merkezi destek verdi. Kadına cinayeti farklı bir bakış açısı ile sahneleyen oyuncular, oyun sonunda vatandaştan yoğun bir alkış aldı.



Sahneledikleri oyunun ardından konuşan CHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz, "Bireysel bir sorun olmaktan çıkmış kadına şiddet meselesi, kanayan toplumsal bir yaradır. Zira toplumda her üç kişiden birsinin fiziksel şiddete maruz kaldığının tespit edildiği düşünülürse bir an önce çözülmesi gereken bir yara olduğu anlaşılacaktır. Hiçbir sebep bir canlıya şiddet uygulanmasını mazur göstermez. Bedenimiz bizimdir! Uzanan eller muhakkak durdurulmalıdır" dedi.



CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, kadınların uğradıkları şiddete il kadın kolları olarak asla susmayacaklarını vurgularken, CHP İl Başkanı Ali Çankır ise, "Sadece kadına şiddetle değil, şiddetin Türkiye genelindeki yaygınlığı maalesef içinde bulunduğumuz bu 354 son bir yılda kadınımızın katledilmesine yol açtı. CHP olarak kadınlarımızla omuz omuza ve yan yana olacağız" dedi.



Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay:



"Bize her şeyi siz öğrettiniz. Sadece erkeklerin hayatını güzelleştirmekle de kalmadınız hayatı güzelleştiren sizlersiniz. Bunlar için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizler yerel yönetimler olarak kadına ve toplum içerisindeki şiddetin her türlüsünde elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız" dedi.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise kadına şiddetle ilgili şunları söyledi: "Gazetelere baktığımızda azıcık ve son satırda yer alıyor. İnsan hayatının değeri bu kadar ucuz mu? Buradan kadın milletvekillerimize sesleniyorum. En büyük iş size düşmektedir; parlamentoda çıkartacağınız yasalar daha sıkı olmalı ve daha katı olmalı, iyi hal indirimi acilen kaldırılmalıdır. İnsan onurunu zedeleyici her türlü sözde şiddettir. Bir vekil TBMM çatısı altında bir kadın gece saat on ikiden sonra eve girerse komşuları tarafından kötü gözle bakılır dedi. Bizim kadın vekillerimiz gece iki üçe kadar orada çalışıyor. Bırakın bir kadın çoluğu çocuğuyla tiyatrodan ve sinemadan da dönebilir. "



Sevgi Yolu'nda gerçekleşen oyuna CHP İl Başkanı Ali Çankır, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Tilki, CHP Efeler Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç ve vatandaşlar katılım gösterdi. - AYDIN

Kaynak: İHA