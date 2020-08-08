Kadına şiddeti tasarladığı renkli elbiselerle anlattı
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Kadına şiddeti tasarladığı renkli elbiselerle anlattı

Kadına şiddeti tasarladığı renkli elbiselerle anlattı -'Sen olsaydın ne yapardın' sorusunu 300 kişiye sordu, cevaplara göre farklı renklerde elbise tasarladı Erzurum'da Moda Tasarımcısı Safiye Sarı düzenlediği sergide renkli elbiselerle kadına şiddeti anlattı.

08.08.2020 10:30 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:36

Kadına şiddeti tasarladığı renkli elbiselerle anlattı

-'Sen olsaydın ne yapardın' sorusunu 300 kişiye sordu, cevaplara göre farklı renklerde elbise tasarladı

ERZURUM - Erzurum'da Moda Tasarımcısı Safiye Sarı düzenlediği sergide renkli elbiselerle kadına şiddeti anlattı. Sarı, 'sen olsaydın ne yapardın' sorusunu 300 kişiye sordu, verilen cevaplara göre ise kadın şiddetine dikkat çekmek için farklı renklerde elbise tasarladı.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Başkanı Öğr. Üyesi Dr. Safiye Sarı Erzurum Kongre Binasında kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için sergi açtı. Sarı kendi tasarladığı renkli kıyafetlerle kadına şiddete karşı tepki gösterdi.

Geçen sene yine kadına şiddete dikkat çekmek için 10 gelinlik tasarımıyla sergi açan Moda Tasarımcısı Sarı, kıyafetlerin üzerine 'sen olsaydın ne yapardın' sorusunun bulunduğu not kağıtlarını bıraktı. Sergiye katılan 300 kişi anne, baba, abla, ağabeyi konumunda olduğunda neler yapacaklarını notlara yazdı. Sarı, bu notları toplayarak verilen cevaplara göre farklı renklerde elbiseler tasarladı. Kongre Binasında sergilenen rengarenk kıyafetler vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

"Verilen cevaplar yüzey tasarımlarına dönüşerek elbise haline getirildi"

Kadına şiddete yönelik sorulara gelen cevapları yüzey tasarımına dönüştürdüğünü belirten Moda Tasarımcısı Safiye Sarı, "Kadına şiddet temalı sergiye katılan 300 kişiye belirli sorular soruldu. Katılımcılara sorulan sorulara el yazısıyla cevaplar verilmesi istendi. Sorular kadına şiddete yönelik sorulmuş sorulardı. Sorduğumuz sorulara gelen cevaplar yüzey tasarımlarına dönüşerek elbise haline getirildi. Yüzey tasarımları ise bu çalışmanın kumaş tasarımlarını meydana getirdi. Hazırladığımız yüzey tasarımları renk konusuyla egemen hale getirildi" dedi.

"Rengin adı ne olursa olsun biz şiddete yönelik verdiği mesajla ilgileniyoruz"

Kadınlara şiddet uygulayan erkekler hakkında yasal yetersizlik olduğunu da kaydeden Sarı, "Egemenlik dediğimiz şey temel tasarımda bir unsurun diğer unsurlara egemen olmasıdır. Biz çalışma yaparken bir unsurun diğer unsurdan daha baskın olmasını isteriz. Bunun amacı ise etkiyi yükseltmektir. Bu projede etkinin yüksek olması gerekiyordu, dolayısıyla biz bu etkiyi artırmak için egemen renkleri kullandık. Biz kadınlar renklere benziyoruz, Rengarenk kadınlarız yani. Her bir rengin kendi içerisinde farklı anlamlarda varlık değerleri var. Rengin adı ne olursa olsun biz şiddete yönelik verdiği mesajla ilgileniyoruz yani anlamından çok gözde bıraktığı etki önemli. Kadına şiddet çok önemli bir konu ve kanayan bir yaradır. Ne yazık ki bu konu ile alakalı yasal düzenlemelerde de eksiklerimiz var" açıklamalarında bulundu.

Kadına şiddeti tasarladığı renkli elbiselerle anlattı

Kaynak: İHA

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