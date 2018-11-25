Kadına Şiddete "Turuncu Çizgi"

Samsun, Çorum, Kastamonu ve Çankırı'da AK Parti Kadın Kollarınca kadına yönelik şiddete tepki gösterildi.

Samsun'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında, AK Parti Kadın Kolları üyeleri, ellerinde turuncu pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Grup adına açıklama yapan AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, aile içi şiddetin en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ettiğini ifade etti.

Keser, "Ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletlerin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nde dünyanın 49 ülkesinde kadınları aile içi şiddete karşı koruyan bir yasal düzenlemenin olmadığını ancak AK Parti döneminde Türkiye'de ilk kez 6284 sayılı "Ailenin Korunması Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi" yasasının Mecliste kabul edildiğini anlattı.

AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren kadınların iş ve aile hayatlarını dengeleyebilmeleri adına kolaylaştırıcı düzenlemeler getirdiğini söyleyen Keser, "AK kadınlar olarak bugün kadına yönelik her türlü şiddete turuncu çizgimizi çekiyoruz. Aynı hassasiyetle tüm toplumu da turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz. Sağlıklı bir toplum ve gelecek nesiller için kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte turuncu çizgimizi çekelim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Keser ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, katılımcılara karanfil dağıttı.

Kurulan stantta kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla pankart üzerine turuncu boyayla el baskısı yapıldı. Basın açıklaması sırasında ise alana turuncu kurdele çekildi.

Etkinlik sonrası grup, sloganlar atarak ellerindeki dövizlerle AK Parti İl Başkanlığına kadar yürüdü.