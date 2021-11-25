Kadına şiddete tepki olarak Safranbolu Belediyesi turuncu oldu

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla belediye binası kadına şiddete tepki olarak turuncu kuşaklarla donatıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Safranbolu Belediye binasına "Kadına şiddete hayır!" sloganlı pankart da asıldı. Kadına şiddete tepki olarak turuncu kuşaklarla donatılan binanın yanı sıra billboardlara son 10 yılda katledilen kadın sayısı olan "3311" afişleri asıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kadına şiddet suçuna caydırıcı nitelikte ceza verilmesi ve suçluların cezasını kesinlikle çekmesi gerektiğini, yaptırım uygulanmazsa bu acının sonu gelmez bir halde sürüp gideceğini belirtti.

Türkiye'de son 10 yılda 10 yılda 3 bin 311 kadının cinayete kurban gittiğini hatırlatan Köse, "Her gün kadın cinayeti haberi almamız nedeniyle olsa gerek, sanki bu durum normalmiş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Kadınlara bu kadar mı yer yok bu hayatta? Ana, eş, yavru, bacı onlar. Hayatı paylaştığınız bireylere karşı nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsunuz? 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle; kadınların hedef tahtası olmadığı günlerin tez vakitte gelmesini diliyor, cinayete kurban giden hemcinslerimi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet