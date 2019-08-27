"Kadına şiddete hayır" sloganıyla kadınlara gül dağıtıldı

27.08.2019 10:58

UltrAslan Bafra Taraftar Grubu, "Kadına şiddete hayır" sloganıyla kadınlara gül dağıttı.

Bafra'da, kadın cinayetlerine tepki gösteren UltrAslan Bafra Taraftar Grubu, Atatürk Bulvarı'nda kadınlara gül dağıtarak, "Kadın bilene nefes, bilmeyene nefs'tir" yazılı not verdi.



UltrAslan Bafra Taraftar Grubu lideri Oğuzhan Ay, kadına şiddete sessiz kalamayacaklarını vurgulayarak, "Toplumun her kesiminden tepkilerin çığ gibi büyüdüğü bir dönemde bizler de kadınlar için farkındalık yapmak istedik. UltrAslan kadın üyelerimizle kurduğumuz stantta hem 'Kadına şiddete hayır' pankartları astık hem de kadınlarımıza gül verdik." dedi.

Kaynak: AA