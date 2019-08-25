"Kadına şiddete hayır" dedi, kadın müşterilere gül dağıttı

25.08.2019 11:26

Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için bir tepki de Mardin'den geldi.



Mardin'de ünü uluslararası alana yayılan Artukbey Kahve ve Kuruyemiş, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına kadın müşteri ve ziyaretçilerine gül vererek saldırıyı kınadı.



Türkiye'de ve yurt dışında toplam 57 Şubesi bulunan kahve ve kuruyemiş markası Artukbey, Hz. Muhammed'in ve İslam dinin kadınlara verdiği öneme atıfta bulunan hadislerin de yazılı olduğu notlar içeren gülleri kadın müşterilere takdim etti. Artukbey, bu hareketle yapılan saldırıya da tepki gösterdi.



"Cinayete sessiz kalamazdık"



Toplumun tüm kesimlerinden büyük tepki alan cinayet için tepkisiz kalmayı düşünemediklerini kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm, "Emine Bulut'un eski eşi tarafından üstelik kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülmesi bütün toplumu olduğu gibi bizleri de derinden üzdü. Doğrusu defalarca izlediğim o acı görüntü gözlerimin önünden gitmiyor. Sosyal sorumluluğu her zaman kendine ilke edinmiş bir marka olarak kadınlarımıza karşı saygımızı bu vesileyle bir kez daha hatırlamamız gerektiğini düşündük. Peygamber Efendimiz'in cennetin ayakları altında olduğuna vurgu yaptığı kadınlarımızın bir çiçek, bir gül olduklarını ve kadınlarımıza karşı her zaman saygı ve sevgi içerisinde olmamız gerektiğini müşterilerimize ve yoldan geçen kadınlara gül hediye ederek atıfta bulunmuş olduk. Bir daha böylesi kötü olaylarla karşılaşmamak için hepimize düşen görevlerin olduğunun farkındayız" dedi.



Kendilerine gül uzatılan kadınlardan Zeynep Demir, yaşanan cinayetin ailece kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti. Haberin yayınlandığı sırada aynı haberi çocuklarıyla izlemekten kaçındıklarını anlatan Demir, "Benim iki çocuğum var. O haberi çocuklarıma izletmek istemedim. Beni çok etkiledi. Dün üzüldüğüm haberden dolayı bugün çarşıda gezerken benimle ve bizimle aynı üzüntüyü paylaşanların olduğunu görmek benim için önemli bir teselli oldu. Artukbey'i bu sosyal sorumluluğu ve sosyal olaylardaki hassasiyetinden dolayı kutluyorum. Kırıkkale'de bir kadının öldürülmesinden sonra o kadının anısına Mardin'de gül almak güzel bir teselli oldu" şeklinde konuştu



"Böyle bir tepkiyle karşılaşmayı beklemiyordum"



Mardin'in tarihi ve turistik yerlerini gezmek üzere gelen İzmirli Ayşen Çelik ise, "Mardin'de böylesine anlamlı bir tepkiyle karşılaşacağım aklımın ucundan geçmezdi. Doğu şehirleri filmlerden, dizilerden ve yapılan haberlerden hep farklı anlatılmış idi. İki gündür buradayım. Hem insanların sıcaklığı hem de nezaketleri bütün algılarımın değişmesine neden oldu. Yaşanan cinayete gösterilen bu tepki karşısında hayran kaldım. İnşallah bir daha böyle cinayetlerle karşılaşmayız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA