Kadına şiddete dikkati çekmek için sanat merkezini turuncu ışık ve balonlarla donattılar

24.11.2019 20:26 | Son Güncelleme: 24.11.2019 21:00

Gaziantep'te "Kadınlara Yönelik Şiddeti Sonlandırmak için Birleşin Kampanyası" kapsamında "Gaziantep'i Turuncuya Boyama" töreni düzenlendi.

BM Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ofisi Ülke Direktörü Asya Varbanova, Gaziantep Sanat Merkezi'nin avlusundaki programda yaptığı konuşmada, 16 gün sürecek aktiviteler kapsamında kadına karşı şiddetin önlenmesine dikkati çekmek istediklerini söyledi.

BM ve birçok kuruluşun başlattığı 16 günlük kampanyanın 10 Aralık'ta biteceğini ifade eden Varbanova, "Bu kampanyaların 10 Aralık'ta bitmesi tesadüf değil çünkü o gün Uluslararası İnsan Hakları günü. Kadının saygınlığı ve hakları korkunç bir şekilde suistimal ediliyor ancak bu durum maalesef pek çok ülkede ve toplumda sürmektedir." diye konuştu.

"Gaziantep'in ortağımız olmasından mutluluk duyuyoruz"

BM Kadın Birimi olarak bazı şehirlerde ortak etkinlikler yaptıklarını anlatan Varbanova, şunları kaydetti:

"Çünkü bu konu pek çok kadının, kız çocuğunun kamusal alanlarda güvenli vakit geçirebilmesi için kritik önem taşımaktadır. Bizler bu kamusal alanlarda huzur ve güvenli yaşamanın sadece kadınlar için değil, herkes için mümkün olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda Fatma Şahin'e teşekkür ederiz. Gaziantep'in ortağımız olmasından mutluluk duyuyoruz. O zaman kadına yönelik şiddetin önlenmesi yönünde hep beraber hareket edelim, adım atalım.

Şimdi eyleme geçme zamanıdır. Herkes için huzurlu, güvenli kamusal alanlar yaratılabilir."

BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez de Gaziantep'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 16 gün boyunca New York ve Mısır'da da belli mekanların turuncuyla donatılacağını söyledi.

Dünyanın birçok yerinde kadına ve kız çocuğuna şiddetin yaygın olduğuna dikkati çeken Rodriguez, şunları kaydetti:

"2030 gündeminin sürdürülebilir hedefleri arasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi olduğunu görüyoruz. 16 günlük etkinlikler kapsamında kadınlara, kız çocuklarına kamu ve özel alanlarda güvenli ortam yaratılması hedefliyor. İstatistiklere bakıldığında her üç kadından birinin hayatı boyunca bir şekilde şiddete maruz kaldığı görülüyor."

"Doğum izninden süt iznine, esnek çalışmaya kadar düzenlemeler yaptık"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kadınsız demokrasi ve kalkınma olamayacığını belirterek, iktidara geldikleri günden beri kadınların kalkınmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Kadını merkeze alan çalışmalar yaptıklarını ifade eden Şahin, "Haydi Kızlar Okula" kampanyasıyla okullaşmayla ilgili büyük bir devlet duruşu sergilendiğine dikkati çekti.

Kadınları istihdamın parçası yapmak için adımlar attıklarını anlatan Şahin, "Doğum izninden süt iznine, esnek çalışmaya kadar düzenlemeler yaptık. Çocuk ve kariyerin aynı anda yapılabilmesi için çalıştık. Bu ikisinin bir arada yürütülebileceğini, kadın güçlendikçe ailenin daha da güçlü olacağını göstermek istedik. Belediye yönetiminde de cinsiyetin değil, ehliyetin ve liyakatın ön planda olacağı adımları attık." diye konuştu.

Törenin ardından sanat merkezinin avlusu turuncu balonlar ve ışıklarla donatıldı.

Kaynak: AA