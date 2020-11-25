Kadına şiddete dikkati çekmek için morluk ve yara izi görünümü veren makyaj yaptılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Kadına şiddete dikkati çekmek için morluk ve yara izi görünümü veren makyaj yaptılar

25.11.2020 19:09 | Son Güncelleme: 25.11.2020 19:09
Kadına şiddete dikkati çekmek için morluk ve yara izi görünümü veren makyaj yaptılar

Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikte kadınlar, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yüzlerine morluk ve yara izi görünümü veren makyaj yaptı.

Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikte kadınlar, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yüzlerine morluk ve yara izi görünümü veren makyaj yaptı.

Kayapınar Belediyesince 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılanlar çeşitli pankartlar hazırladı, yüzlerine morluk ve yara izi görünümü veren makyaj yaptı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kritik toplantı öncesi konuşan Bilim Kurulu üyesi karamsar bir tablo çizdi
Kritik toplantı öncesi konuşan Bilim Kurulu üyesi karamsar bir tablo çizdi
Hepimizin evinde bulunuyor! Koronanın çoğalmasını önleyip virüsleri yok ediyor
Hepimizin evinde bulunuyor! Koronanın çoğalmasını önleyip virüsleri yok ediyor
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son

Bando ekibinin gösteri sunduğu etkinlikte konuşan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal bilinci artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Bu kapsamda cadde ve sokaklara pankartlar astıklarını, maketler koyduklarını ve bando ekibiyle gösteriler sunduklarını aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Bugün bu alışveriş merkezinde canlı insan sergisi düzenledik. Gönüllü olarak belediyeden arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz, kadınlara yönelik şiddeti yüzlerinde resmetti. Sergimizin adına 'Çığlık' dedik. Kadınların, eşlerimizin, kızlarımızın ve kız kardeşlerimizin çığlığı bu. İnsan olan herkes bu sese kulak versin. Bir daha bu sorunlar yaşanmasın. Bundan sonraki dönemlerde bunların tamamen ortadan kalkmasını temenni ediyorum. Bu konuda toplumsal bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl bu sorunun ortadan kalkmasını diliyorum."

Etkinliğe katılan Nazlı Aras, sadece kadına yönelik değil, her türlü şiddete karşı olduklarını aktararak, "Kadınlar şiddetle değil, sevgiyle yaşam bulur. Artık öldüren sevgi istemiyoruz." dedi.

Elif Erdeve ise insanların sevgiyle yaşam bulacağını bütün insanlığa göstermek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

İlgili Haberler

Kadına şiddete dikkati çekmek için vatandaşlar kan bağışında bulundu
Kadına şiddete dikkati çekmek için vatandaşlar kan bağışında bulundu
Kapadokya'da balonlar kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için havalandı
Kapadokya'da balonlar kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için havalandı
Tiyatro oyuncuları kadına şiddete dikkat için yanan ormanda kısa film çekti
Tiyatro oyuncuları kadına şiddete dikkat için yanan ormanda kısa film çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Osman Kavala Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hadise Öykü Karayel Demet Özdemir Mustafa Topaloğlu
Spor Okan Buruk Caner Erkin Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü Türk Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadına şiddete dikkati çekmek için morluk ve yara izi görünümü veren makyaj yaptılar - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 19:12:26. #1.15#
title