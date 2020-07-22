Kadına şiddete bir tepki de Diyarbakır'dan
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Kadına şiddete bir tepki de Diyarbakır'dan

Güzellik Atölyesi kurucusu Özcan Yalınkılıç Özaydın, son günlerde artan kadına şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Kadına şiddete bir tepki de Diyarbakır'dan
22.07.2020 17:25 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:41

Güzellik Atölyesi kurucusu Özcan Yalınkılıç Özaydın, son günlerde artan kadına şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Güzellik Atölyesi kurucusu Güzellik Uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın, artık televizyonlarda kadınların ölüm haberlerini değil de başarı ve güzellikleriyle anılan haberler görmek istediklerini söyledi. Kadınların katledilmelerini, şiddete ve tacize uğramalarına tepki gösteren Özaydın, "Güzellik Atölyesi ailesi olarak bu topraklarda yaşanan kadın ve töre cinayetlerini üzüntüyle takip ediyoruz. Kadın cinayetleri, kadınlarımızın kaderi olmamalı ve yasalarımızın da kadını daha fazla koruması gerekir. Aslında yasalarımız çok güzel ama gelin görün ki kanunu uygulayanlar, çoğu zaman görmezden gelerek bu suça göz yummaktadır. Maalesef bu topraklarda 21. yüzyılda bile kadın hep bir erkeğe emanet edilen bir mal olarak kabul edilmekte. Bu bakış açısı da erkeğin kadına istediğini yapabilmesine zemin hazırlamaktadır. Biz kadını tek başına bir birey olarak kabul etmediğimiz müddetçe, daha nice kadın cinayetlerine içimiz acıyarak maalesef tanık olacağız. Kadın toplumun yüzde ellisini oluşturmaktadır. Kadın toplumu inşa eden bireyleri yetiştirir. Dolayısıyla toplumun yüzde ellisini yok sayan, öldüren toplumlar az gelişmişliğe mahkumdur. Güzellik Atölyesi ailesi olarak başta kadın cinayetleri olmak üzere kadın merkezli namus ve töre cinayetlerini kınıyoruz. Güzellik Atölyesi ailesi olarak bizler de toplumda sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla, sosyal medya kanallarımızda paylaşımlar yapıyoruz. Artık televizyonlarda kadınların öldürüldüğünü değil de güzellikleriyle ve başarılarıyla dikkat çekilen haberler görmek istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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