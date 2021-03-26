'Kadına şiddete ben de karşıyım' dedi, 19 yıl 6 ay hapis cezası aldı
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'Kadına şiddete ben de karşıyım' dedi, 19 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN - Haberler | Güncel
'Kadına şiddete ben de karşıyım' dedi, 19 yıl 6 ay hapis cezası aldı

MERSİN'de sevgilisi E.P.'yi (32) evinde alıkoyup, şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Celal T. (32) kendisini, "Lisanslı boksörüm, birine şiddet uygulamak istesem ciddi anlamda şiddet uygulayabilirim. Kadına şiddete ben de karşıyım" diyerek savundu.

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MERSİN'de sevgilisi E.P.'yi (32) evinde alıkoyup, şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Celal T. (32) kendisini, "Lisanslı boksörüm, birine şiddet uygulamak istesem ciddi anlamda şiddet uygulayabilirim. Kadına şiddete ben de karşıyım" diyerek savundu. Mahkeme sanığı, indirimsiz 19 yıl 6 hapis ile 30 bin TL adli para cezasına çarptırdı.

Ankara'da yaşayan Celal T., 25 Ağustos 2019 günü, Mersin'deki sevgilisi E.P.'nin evinde geldi. E.P.'nin işe gitmesi ile yalnız kaldığı evde genç kadının bilgisayarı ile flaş belleğini inceledi.

Gördüğü fotoğraflara sinirlenen Celal T., öğreden sonra eve gelen E.P. ile tartışmaya başladı.Tartışma sırasında evden çıkmak isteyen E.P.'yi alıkoydu. Kadının cep telefonu ile özel fotoğraflarının olduğu flaş belleği ve evin anahtarını alan Celal T., E.P.'yi dövdü. Daha sıonra evden çıktı. E.P.'ye fotoğrafları yayacağını söyleyerek, şantaj yapan Celal T., 2 gün sonra geri gelip, eşyalarını aldı. E.P.'nin şikayetçi olması üzerine hakkında Mersin Adliyesi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Celal T., 4'üncü duruşmada "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Ben ona acıdığım için birlikte oldum. Geçmişte babasından şiddet görmüş, destek olmak amacıyla onunla birlikteydim. Lisanslı boksörüm, birisine şiddet uygulamak istesem ciddi anlamda şiddet uygulayabilirim. Bu bile olayın asılsız olduğunu gösteriyor. Kadına şiddete ben de karşıyım. Evlilik arifesindeyim. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi.HAPİS VE PARA CEZASI VERİLDİMahkeme heyeti, tutuksuz sanık Celal T.'yi 'konutta yağma' suçundan 10 yıl, 'cebir, tehdit ve ya hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 2 yıl 6 ay, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali' suçundan 1 yıl, 'yağma' suçundan 2 yıl olmak üzere indirimsiz toplam 19 yıl 6 ay hapis ile 30 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık hakkında kararın kesinleşmesi ve infazın başlamasına kadar yurt dışı yasağı ile adli kontrol şartı koyuldu. 

 

'Kadına şiddete ben de karşıyım' dedi, 19 yıl 6 ay hapis cezası aldı
'Kadına şiddete ben de karşıyım' dedi, 19 yıl 6 ay hapis cezası aldı
'Kadına şiddete ben de karşıyım' dedi, 19 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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