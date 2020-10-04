Kadına şiddet suçluları takip edilecek
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Kadına şiddet suçluları takip edilecek

04.10.2020 15:37 | Son Güncelleme: 04.10.2020 15:41

Adalet Bakanlığı kadına karşı şiddetle mücadelede tekerrür eden şiddet vakalarını göz önünde bulundurarak yeni bir adım daha attı.

Adalet Bakanlığı kadına karşı şiddetle mücadelede tekerrür eden şiddet vakalarını göz önünde bulundurarak yeni bir adım daha attı. Bu kapsamda, kasten öldürme, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ve işkence suçlarından mağdur olanların ve yakınlarının şüpheli ile temasını önleyecek yeni bir uygulama geliştirildi. Artık, tutuklu veya hükümlünün ceza infaz kurumundan tahliyesine ilişkin bilgiler, gerekli koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması için ilgili kolluk birimine bildirilecek.

Yine kadına yönelik şiddet nedeniyle cezaevinde bulunan kişiler, ceza infaz kurumu psiko-sosyal servisi üzerinden öfke kontrolü programlarına tabi tutulacak. Şüphelinin şiddet eğiliminin devam ettiği yönünde bulgulara rastlanması durumunda, mağduru koruyucu, gereken tedbirlerin değerlendirilebilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile de ayrıca gerekli bilgiler paylaşılacak.

Adalet Bakanlığınca kadına yönelik şiddete karşı yeni adli yılın başlamasıyla birlikte bazı yeni uygulamaları hayata geçirmişti. Buna göre, aile içi ve kadına yönelik şiddet vakaları belirli savcılar üzerinden takip ediliyor. Özellikle nitelikli ve tekrarlanan şiddet vakalarının risk değerlendirmesi daha dikkatli yapılıyor. Vakaya özel; örneğin öfke kontrolü, stresle baş etme, madde bağımlılığı tedavisi gibi uygun önleyici tedbir kararları da göz önünde bulunduruluyor. Şiddet vakalarına ilişkin tedbir kararları kolluk birimleri aracılığı ile tebliğ ediliyor.

(İHA)

Kadına şiddet suçluları takip edilecek
Kadına şiddet suçluları takip edilecek
Kadına şiddet suçluları takip edilecek
Kadına şiddet suçluları takip edilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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