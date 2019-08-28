Kadına şiddet siyah kurdele ile protesto edildi

28.08.2019 17:25

Malatya Park AVM'de Şener Eroğlu Mesleki Eğitim Kursu açıldı. 13 kursiyerin kuaförlük mesleğini öğreneceği kurs açılışında ise tüm kursiyerler yakalarına siyah kurdele takarak kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.



Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde bulunan Şener Eroğlu Mesleki Eğitim Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi. Gençlik ve Eğitim Derneği'nin öncülüğünde açılışı yapılan Şener Eroğlu Mesleki Eğitim Kursunda 13 kursiyer 119 gün boyunca eğitim görerek kuaförlük mesleğini öğrenecek. Açılışa katılan İş-Kur İl Müdürü Vahap Toman, kursa katılanlara İş-Kur olarak günlük 30 TL ücretin yanı sıra genel sağlık sigortalarını da yapacaklarını söyledi.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, Malatya'da güzel ve faydalı işlere imza atıldığını dile getirerek, "Farklı bir alanda, farklı bir etkinlikle gençlere meslek edindirme amacıyla açılan kursun hayırlı olmasını diliyorum. Eminim ki burada görev alan, emek veren, öğrenen arkadaşlarımız yarın gelişen Yeşilyurt'ta kendi iş yerlerini açarak bir kişiye bile istihdam oluşturması bizleri mutlu edecektir" dedi.



Malatya Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı da, kursu hayata geçiren Şener Eroğlu'na teşekkür ederek, "Sizler gençlere örnek oluyorsunuz. Gençlerin neler yapabileceklerini herkese gösteriyorsunuz. Destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizler burada ekonomimize katkı da bulunuyoruz, sizlerin yaptığı her bir faaliyet gayri milli hasılamıza değer katıyor. Vatana hizmetin rütbesi yoktur, her türlü görevde vatanımıza hizmet edebiliriz" şeklinde konuştu.



Malatya Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir ise, Şener Eroğlu'nun vizyoner bir insan olduğunu dile getirerek, "Malatya'nın adını bütün Türkiye'ye ve dünyada sürekli gündeme getiriyor. Kendisine başarılar diliyorum. Hem eğitimde gençlere örnek olacak hem de sanatını gençlere öğretecek" diye konuştu.



Şener Eroğlu ise açılışa katılan tüm konuklara teşekkür ederek, mesleki eğitim kursu ile hem istihdama katkı sağlayacaklarını hem de mesleğe yeni bireyler kazandıracaklarını söyledi.



Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile birlikte kursun açılışı gerçekleştirildi. Öte yandan kursa katılan tüm kursiyerler yakalarına siyah kurdele takarak, son günlerde artan kadına şiddet olaylarına tepki gösterdi. - MALATYA

Kaynak: İHA