Kadına şiddet ihbarından "pasta" çıktı
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Kadına şiddet ihbarından "pasta" çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kadına şiddet ihbarından 'pasta' çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kadın şiddet ihbarı üzerine olay yerine giden polisler, mahalle halkının sürprizi ile karşılaştı.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kadın şiddet ihbarı üzerine olay yerine giden polisler, mahalle halkının sürprizi ile karşılaştı.

Ayvalık'ın merkez mahallelerinden Hamdibey'de unlu mamuller üreten Emrah Toplu isimli işletmeci, eşi Melek toplu ile birlikte Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş yıldönümü nedeniyle gazetecilerle birlikte polise ilginç bir sürpriz hazırladı. Mahalle sakinlerinden birinin 155 polis imdat hattını arayarak Emrah Toplu'ya ait işyerinde kadına şiddet olduğuna ihbarı yapmasıyla kısa sürede olay yeri polis ekipleri ve mahalle bekçileriyle doldu. Büyük bir şaşkınlık yaşayan polisler olay yerine geldiklerinde mahalle sakinleri ve vatandaşlarca maytaplar ve alkışlar eşliğinde karşılandı. İlk şaşkınlığı üzerlerinden atan polis memurları üzerinde "Türk Polis Teşkilatı'nın 176. Yıldönümü Kutlu Olsun" yazılı pastayı mahalle sakinleriyle birlikte kesti.

Polislere yaptığı pastalı jest ile ilgili işbirliği yaptığı gazetecilere açıklamalarda bulunan işletme sahibi Emrah Toplu, "Ben bu tür sürprizlerin yapıldığını birkaç kez televizyonlarda izlemiştim. Ben aslında bugün polis merkezi önünde bir hayır yapmayı düşünüyordum. Ama sonra böyle bir şey yapmanın daha renkli olabileceğini düşündüm. İlçemizin tanınmış gazetecilerine bu fikrimi açtım. Onlarda sağ olsunlar destek verdi. Böyle bir sürpriz hazırladık. Onların yüzündeki o şaşkınlık ve sonrasındaki sevinci görebilmek beni çok mutlu etti" dedi. - BALIKESİR

Kadına şiddet ihbarından 'pasta' çıktı
Kadına şiddet ihbarından 'pasta' çıktı
Kadına şiddet ihbarından 'pasta' çıktı
Kadına şiddet ihbarından 'pasta' çıktı
Kadına şiddet ihbarından 'pasta' çıktı
Kadına şiddet ihbarından 'pasta' çıktı
Kadına şiddet ihbarından 'pasta' çıktı
Kadına şiddet ihbarından 'pasta' çıktı
Kadına şiddet ihbarından 'pasta' çıktı
Kadına şiddet ihbarından 'pasta' çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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