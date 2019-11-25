Kadına şiddet Avrupa'da da artış gösteriyor: Şiddetin coğrafyası yok
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Kadına şiddet Avrupa'da da artış gösteriyor: Şiddetin coğrafyası yok

Kadına şiddet Avrupa'da da artış gösteriyor.

25.11.2019 19:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:24
Kadına şiddet Avrupa'da da artış gösteriyor: Şiddetin coğrafyası yok

Kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddet, günümüz dünyasının en yaygın, kalıcı ve yıkıcı insan hakları ihlallerinden biri. En gelişmiş ülkesinden en yoksuluna tüm dünyada kadınların karşı karşıya olduğu bu suçu çevreleyen dokunulmazlık, korku, damgalama ve utanç ise onların seslerini çıkarmalarına en büyük engel.


Birleşmiş Milletler'e (BM) göre dünya çapında kadınların yüzde 35'i hayatında en az 1 kez şiddete maruz kaldı. Örgüt, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında yayımladığı istatistiklerle, kadına şiddet konusunda küresel anlamda nasıl "sınıfta kalındığını" gözler önüne serdi Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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