Kadına Saygı Müzesi'ne Büyük İlgi

Karşıyaka Belediyesinin baştan sona yenilediği Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'nın alt kısmında oluşturduğu 'Kadına Saygı Müzesi' büyük ilgi gördü. Cumhuriyet tarihine yön veren kadınlar anısına açılan müze, bir aydan kısa sürede 8 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Karşıyaka'nın simgesi olan Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'nı baştan sona yenileyerek gelecek nesillere armağan eden Karşıyaka Belediyesi, anıtın alt kısmındaki alanda oluşturulan 'Kadına Saygı Müzesi'ni de 3 Kasım'da halka açtı. Cumhuriyet tarihinde iz bırakan yaklaşık 100 kadının, başarı hikayeleri ile ölümsüzleştirildiği müze, kısa zamanda kentin en önemli ziyaret noktalarından biri haline geldi. Bugüne kadar, Karşıyaka ile farklı ilçe ve illerden 8 binden fazla kişi müzeye konuk oldu. Yenilenen Anıt ve Türkiye'de ilk olan müze büyük beğeni kazanırken, özellikle çocuk ve gençlerin gösterdiği ilgi memnuniyet sağladı.

Dünya finallerinde yarışacak

Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı ile Saygı Müzesi, geçen ay İngiltere'de verilen Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri kapsamında 'Çok Amaçlı Kullanım Mekanlarının Geliştirilmesi' ve 'Kamu Kullanım Alanlarının Geliştirilmesi' kategorilerinde iki büyük ödüle layık görülmüştü. Bu ödüllerle birlikte, Karşıyaka Belediyesinin Anıt ve Saygı Müzesi ile katılmaya hak kazandığı Dünya Finalleri de önümüzdeki hafta gerçekleşecek.

"Ne kadar doğru bir iş yaptığımızın kanıtı"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Biz hemen her çalışmasıyla ödüllendirilen bir belediyeyiz. Anıtımız ve müzemiz ile kazandığımız ödüller de bizler için çok özel ve önemli. Bu eserler, Karşıyaka duruşunun ve cumhuriyet değerlerine bağlılığımızın simgeleridir. Yurttaşlarımızın gösterdiği ilgi ise her türlü ödülün de üstündedir ve ne kadar doğru bir iş yaptığımızın kanıtıdır. Onların verdiği güçle, Karşıyaka'ya yakışan daha pek çok işi yine hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Müzede neler var?

Saygı Müzesi, Karşıyaka'nın simgesi olan Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'nın altındaki 110 metrekarelik alanda oluşturuldu. Kolon araları yanmaz malzemeler ile kapatıldı. Müze içine akrilik kaplama yapıldı, özel aydınlatmalı çerçeveler kullanıldı. Müzede, cumhuriyet tarihine yön veren ve o dönemden günümüze kadar tarihte iz bırakan yaklaşık 100 kadına ve onları ölümsüzleştiren hikayelerine yer verildi. - İZMİR