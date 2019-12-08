Kadına karşı şiddetle mücadele için "Turuncu Yürüyüş" düzenlendi
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Kadına karşı şiddetle mücadele için "Turuncu Yürüyüş" düzenlendi

Birleşmiş Milletlerin (BM) cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için dünya çapında organize ettiği "Dünyayı Turuncuya Boya" kampanyası kapsamında İzmir'de "Turuncu Yürüyüş" gerçekleştirildi.

08.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:24
Kadına karşı şiddetle mücadele için

Birleşmiş Milletlerin (BM) cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için dünya çapında organize ettiği "Dünyayı Turuncuya Boya" kampanyası kapsamında 'de "Turuncu Yürüyüş" gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Bulvarı'nda bir araya gelen çoğunluğun kadınların oluşturduğu grup, 'na yürüdü.

"Kadına şiddete hayır", "Kadınlar ölmesin", "Anne ne olur ölme" gibi dövizler taşıyan gruba, İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu eşlik etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kadına karşı şiddetle mücadele için "Turuncu Yürüyüş" düzenlendi
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