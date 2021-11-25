Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına karşı şiddeti insani ve ahlaki değerlerimizi güçlendirerek inşallah tamamen ortadan kaldıracağız. Kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün, en başta inancımızın, medeniyetimizin, değerlerimizin karşısında durduğu bu sorunun tamamen ortadan kalkmasına vesile olmasını diliyorum. Bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddet ne yazık ki tüm dünyanın sorunudur. Türkiye bu soruna karşı en kapsamlı ve etkili mevzuata sahip ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Geçtiğimiz Temmuz ayında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı açıklamış, 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet belirlemiştik. Değişen şartlara ve ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak gereken her türlü yasal ve idari tedbiri almayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE AYNI ZAMANDA ANNEMİZİN, EŞİMİZİN, KIZIMIZIN HAKKINI, HUKUKUNU, ONURUNU KORUMANIN DA MÜCADELESİDİR"

Paylaşımında, bugüne kadar kadınların her alandaki hak arama mücadelelerinde yanlarında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz milletim. Unutmamalıyız ki kadına yönelik şiddetle mücadele aynı zamanda annemizin, eşimizin, kızımızın hakkını, hukukunu, onurunu korumanın da mücadelesidir. Bu sorunun ortadan kalkması tüm kesimlerin inancı, çabası ve mutabakatıyla mümkündür. Bugüne kadar kadınların her alandaki hak arama mücadelelerinde yanlarında olduk, bundan sonra da olacağız. Kadına karşı şiddeti insani ve ahlaki değerlerimizi güçlendirerek inşallah tamamen ortadan kaldıracağız. Kararlıyız" dedi.^

(Hidayet Türkyılmaz/ İHA)

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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