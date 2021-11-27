Kadına Karşı Şiddet Toplantısı

Kadına Karşı Şiddet ToplantısıBünyan Kaymakamlığı toplantı salonunda Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN başkanlığında ve diğer kamu kuruluşlarının yöneticileri ile birlikte 'Kadına Karşı Şiddet' konulu toplantı düzenlendi.

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