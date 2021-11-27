Kadına Karşı Şiddet Toplantısı
Kadına Karşı Şiddet ToplantısıBünyan Kaymakamlığı toplantı salonunda Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN başkanlığında ve diğer kamu kuruluşlarının yöneticileri ile birlikte 'Kadına Karşı Şiddet' konulu toplantı düzenlendi.
Kadına Karşı Şiddet ToplantısıBünyan Kaymakamlığı toplantı salonunda Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN başkanlığında ve diğer kamu kuruluşlarının yöneticileri ile birlikte 'Kadına Karşı Şiddet' konulu toplantı düzenlendi.
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