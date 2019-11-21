"Kadına karşı şiddet" için mecliste siyah giyindiler

21.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:16

Edirne Belediye Meclis Üyeleri, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla kadına yönelik şiddete farkındalık oluşturmak amacıyla bütçe toplantısına siyah kıyafet üzerine mor kurdele takarak katıldı.

Edirne Belediye Meclisi'nin kasım ayı bütçe toplantısı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan yönetiminde gerçekleştirildi.

Gelecek yılın bütçesinin görüşüldüğü toplantıya meclis üyeleri "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla farkındalık oluşturma amacıyla siyah kıyafetle katıldı.

Başkan Gürkan, yaptığı konuşmada, kadına şiddetle mücadelede kadınların yanında olduklarını vurgulamak için toplantıya tüm meclis üyelerinin siyah kıyafetle katıldığını söyledi.

Kadına şiddetin azalması için tüm kurumların mücadele ettiğini vurgulayan Gürkan, şunları kaydetti:

"Gerçekten kadına şiddet, hiçbir kalıba sığmayan, hiçbir haklı gerekçesi olmayan bir yöntem. Maalesef ülkemizde de dünyamızda da son yıllarda artan bir trend görülüyor bu konuda. Kadına şiddet, taciz, tecavüz ve özellikle kadın cinayetleri maalesef artarak gidiyor. Bununla ilgili devletimiz de sivil toplum örgütleri de çok ciddi mücadele ediyorlar ancak daha sert tedbirlerin alınması gerektiği de aşikar. İnanıyorum ki TBMM bununla ilgili daha radikal ve sert tedbirler almak suretiyle bu vahşiliğin önüne geçecek en azından azaltılmasını kısa vadede de olsa sağlayacaktır."

Bütçe görüşmesinde AK Parti Milletvekili Aksal'ı arayıp teşekkür etti

Toplantıda, Edirne Belediyesi'nin 2020 Mali Yılı Bütçesi de gelir ve gider denk olarak 374 milyon 553 bin lirayla oy birliğiyle karara bağlandı.

Bütçenin Edirne'ye hayırlı olmasını dileyen Gürkan, "Geçmiş yıllardaki bütçe rakamları da göstermektedir ki tasarruf tedbirlerimiz çok sıkı bir şekilde devam etmekte. Gelirlerimiz de yüzde 99, yüzde 100 oranında arttırarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Önümüzdeki dönem, bir taraftan altyapıya başlayacak olmamız, diğer taraftan eksik kalan projelerimiz, yaptığımız projelerden almış olduğumuz hizmetler, Edirne'nin çehresinin gelecek yıl daha da güzelleşeceğini bütün vatandaşlarımıza söylemek isterim." diye konuştu.

Gürkan, altyapı çalışmalarının başlaması için İller Bankasına yaptıkları kredi başvurusunun onaylanmasında katkısı bulunan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'a teşekkür etti. Gürkan, toplantı esnasında Aksal'ı telefonla arayarak diyafon aracılığıyla meclis üyeleriyle görüşmesini sağladı.

Kaynak: AA