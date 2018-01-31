AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, "Kadına karşı ayrımcılığın tamamı ortadan kalktı. İnsana tepeden bakan devlet anlayışı yerine milletin efendisi olmaktan şeref duyan bir anlayış geldi." dedi.

Kavakcı, Mardin'deki temasları kapsamında bir otelde düzenlenen partisinin 5. Olağan Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı.

Türkiye'nin geçmişe göre çok değiştiğini ifade eden Kavakcı, bu değişime Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiğine işaret etti.

Kavakcı, ayrımcılık yapan, topluma tepeden bakan bir zihniyetten bugünlere gelindiğine dikkati çekerek, "Kadına karşı ayrımcılığın tamamı ortadan kalktı. İnsana tepeden bakan devlet anlayışı yerine milletin efendisi olmaktan şeref duyan bir anlayış geldi. Türkiye değişti. Başımıza 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyen bir lider geldi. O karanlık günler geride kaldı." diye konuştu.

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını vurgulayan Kavakcı, "Çünkü Türkiye'nin başında, sadece kendi memleketinin insanlarını değil, ümmetin ötesinde mazlumların dertleri ile dertlenen bir lider var." ifadesini kullandı.

Yeni Türkiye'nin önü açıldığını belirten Kavakcı, herkesin ve özellikle kadınların sorumluğunun arttığını kaydetti.

Kavakcı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşu olmasaydı kadınların önü bu kadar açılmazdı. Allah ondan ve kadrolarından razı olsun. Sorumluğumuz büyük." şeklinde konuştu.

Kongrede, AK Parti MKYK Üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti İl Başkanı Nihat Eri de konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından yapılan seçimde AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Hakimoğlu yeniden başkanlığa seçildi.