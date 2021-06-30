KADINA BIÇAKLI ŞİDDETİ DHA MUHABİRLERİ ÖNLEDİ: ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

muhabirleri Derya Evren ile İsmail Hakkı Seymen tarafından engellenen Tolgahan Toktaş'ın (25) polisteki sorgulaması tamamlandı.

muhabirleri Derya Evren ile İsmail Hakkı Seymen tarafından engellenen Tolgahan Toktaş'ın (25) polisteki sorgulaması tamamlandı. Bugün öğle saatlerinde polisler tarafından adliyeye çıkartılan Tolgahan Toktaş, 'kasten adam yaralamak', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'silahla tehdit' ve 'uzaklaştırma kararına muhalefet' suçlarından tutuklandı. Tolgahan Toktaş çevaevine götürülürken basın mensuplarının, 'Pişman mısın ' sorusu üzerine 'İnşallah senin de başına gelir, çoluğa çocuğa karış' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı