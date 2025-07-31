Kendi Emeğiyle El Sanatları Üreten Kadın: Birnaz Akyüz

SAMSUN'da yaşayan Birnaz Akyüz (46), eğitim almadan öğrendiği el sanatlarıyla kağıt ip ve polyester makrome ipten ürettiği çanta ve birçok ürün ile kadınlara ilham oluyor. Akyüz, "Hiçbir eğitim almadan kendi emeğimle bu noktaya geldim, ürünlerimi de festivallerde sergileyerek insanlara ulaştırıyorumö dedi.

Çocukluğundan beri örgü ördüğünü belirten Birnaz Akyüz, zamanla el işçiliğini geliştirerek farklı ürünler yapmaya başladı. Herhangi bir kurs ya da eğitim almadan kendi imkanlarıyla kağıt ipten çantalar, polyester makrome ipten de çeşitli ürünler üreten Akyüz, el emeği ürünlerini festivallerde satışa sunuyor. Bu üretimlere sadece arkadaşlarının desteği ve internetten izlediği örnek videolarla başladığını belirten Akyüz, "Bu işe iyice gönül verince emeğimi göstermek için festivallere katılmaya başladım. Şu an kağıt ipten el yapımı çantalar yapıyorum, polyester makrome ipten de farklı tasarımlar hazırlıyorumö diye konuştu.

'KENDİ ÖZVERİM İLE BUGÜNLERE GELDİM'

Festivallere katılarak yaptığı çalışmaları gururla tanıttığını söyleyen Akyüz, "Küçüklüğümden beri örgü örerim. Bu işe iyice gönül verince emeğimi göstermek için festivallere katılmaya başladım. Şu an kağıt ipten el yapımı çantalar yapıyorum, polyester makrome ipten de farklı tasarımlar hazırlıyorum. İlk başta arkadaşlarımla fikir alışverişi yaptım, internetten videolar izledim, hiçbir yerden kurs ya da eğitim almadım. Tamamen kendi çabamla, sabrımla ve özverimle bugünlere geldimö ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,