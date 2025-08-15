Karasu'da Kavga Eden Kadın, Eşinin Otomobiline Defalarca Çarptı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Ayşe Özge K. ismindeki kadın, kavgaya tutuştuğu eşinin otomobiline cipiyle defalarca çarparak hurdaya çevirdi. Park halindeki diğer otomobillere de hasar verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, Ayşe Özge K., cipiyle, kavga ettiği eşinin otomobiline defalarca çarpıp hurdaya çevirdi. Bu sırada park halindeki 2 otomobilde de hasar oluşurken, yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 142'nci Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Özge K. ile eşi bilinmeyen nedenle kavga etti. Kavganın ardından Ayşe Özge K., kendisine ait ciple eşinin otomobiline defalarca çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, sokakta park halindeki 2 otomobilde de hasar oluştu. Yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadın

