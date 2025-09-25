Haberler

Kadın Mühendis Tuğçe Özdemir, Jeoteknik Sondörlük Belgesi Aldı

Kadın Mühendis Tuğçe Özdemir, Jeoteknik Sondörlük Belgesi Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da Jeoloji Yüksek Mühendisi Tuğçe Özdemir, jeoteknik sondörlük belgesi alarak aktif çalışan kadın mühendisler arasında yerini aldı. Mesleğini inatçı bir kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Özdemir, Türkiye'de bu alanda çalışan tek kadın sondör olduğunu ifade etti.

KONYA'da Jeoloji Yüksek Mühendisi Tuğçe Özdemir (30), jeoteknik sondörlüğü belgesi alıp, aktif çalışan kadın mühendis oldu. Özdemir, "Geçen yıl eğitime katıldığımda içimdeki sesi dinledim. 'Sen makine mi kullanacaksın' dediler, ben de inat ettim, kullandım" açıklamasını yaptı.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Tuğçe Özdemir, eğitimine katıldığı jeoteknik sondörlük (sondaj için tasarlanan aletleri kullanan kişi) ünvanını kazandı. Türkiye'de birkaç kadın mühendisin sondörlük belgesine sahip olduğunu, şu anda sadece kendisinin arazide sondör olarak çalıştığını ifade eden Özdemir, "Kadın olarak sondörlük işini yapan yok. Daha önce sondörlük eğitimini, belgesini alan kadın mühendisler de mevcut ancak aktif olarak çalışmıyorlar. Ben geçen yıl odamın açtığı eğitime katıldığımda içimdeki inatçı sesi dinledim ve madem bu ehliyeti alıyorum kullanmam gerek dedim" dedi.

'MUTLUYUM'

Meslektaşlarının makine kullanacak olmasına inanmadıklarını anlatan Özdemir, şunları söyledi:

"Uygun şartlar olduğunda araziye gelip kullanarak öğrenmeye çalıştım. Şu an işin çok başındayım, hem kullanıyorum hem öğreniyorum oldukça da mutluyum bu durumdan. 'Sen makine mi kullanacaksın dediler', ben de inat ettim kullandım. Zemin sondajında hem hidrolik hem de mekanik olmak üzere iki tane makine var. Şu an benim kullandığım makine Türkiye'de tek, tam otomatik ve tamamen Konya üretimi bir makineyi de kullanmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadın
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldı

Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Erdoğan'a açıldı
Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber

Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber
Burcu Esmersoy yanlışlıkla eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı

Yatak odasından fotoğraf paylaşmak isterken skandal bir hata yaptı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Eee, ne yapalım yani? Vatanı kurtarmış gibi.....hayret bir şey.... Iyi ki mühendis olmuş...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM'de yemek ücretlerine zam

TBMM lokantasına zam! Vekiller bir kase çorba için bakın ne ödeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.