Kadın Eğitim Merkezi'nde Geri Dönüşüm Sanatı: Ahşap Boyama Kursu

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Kadın Eğitim Merkezi'nde açılan ahşap boyama kursunda kadınlar, evlerindeki kullanılmayan eşyaları yenileyerek geri dönüşüme katkıda bulunuyor. Kursun sosyalleşme imkanı sunduğunu belirten eğitmen, kadınların hem sanat öğrenip hem de yeni dostluklar kurduğunu ifade etti.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde açılan Kadın Eğitim Merkezi'nde kursiyerler, evlerinde kullanmadıkları eşyaları 'Ahşap boyama' kursunda yenileyerek geri dönüşüme kazandırıyor. Kurs eğitmeni Filiz Kalafatoğlu, kursa gelen kadınların hem sosyalleşip hem de el sanatı öğrendiğini belirterek, "Arkadaşlarımız tepsi boyuyor, kutu boyuyor, posta kutusu, vazo boyuyor. Hanımlar masraf yapmadan burada güzel vakit geçirsin ve güzel dostluklar kursun istiyoruz" dedi.

Çorlu Belediyesi'nin 2 yıl önce açtığı ve yönetimini ilçenin Muhittin Mahallesi Muhtarlığı'na verdiği Kadın Eğitim Merkezi, zamanla mahalledeki kadınların uğrak noktası oldu. Merkeze başvuran kadınlar, burada açılan çeşitli kurslarda el sanatı öğrenirken, sosyalleşerek yeni arkadaşlıklar kurdu. Son açılan ahşap boyama kursuna başvuran 10 kadın, evlerinde kullanmadıkları eşyaları yenilemeye başladı. Kurs eğitmeni Filiz Kalafatoğlu kadınların, kurs sayesinde hem sosyalleştiğini hem de el sanatı öğrendiğini kaydetti.

'BİRÇOK ŞEY YENİLEDİK'

Kursta, eskiyi yeniye dönüştürmeyi amaçladıklarını söyleyen Kalafatoğlu, "Eskiyi yeniye dönüştürmek ağırlıklı kursumuz. Eski bir tepsiyi, boyadık. İki haftadır uğraşıyoruz, hala bitmedi. Çizimlerini yaptık, degrade boyalarını yaptık. Arkadaşlarımız da tepsi boyuyor, kutu boyuyor, posta kutusu, vazo boyuyor. Birçok şey yeniledik. Hanımlar masraf yapmadan burada güzel vakit geçirsin, güzel dostluklar kursun istiyoruz. Çok iyi bir ekip oldu. Bunları açacağımız sergiyle görücüye çıkartacağız, 21 Aralık'ta. Herkesi bekleriz sergimize" dedi.

'ZAMANIN NASIL GEÇTİĞİNİ ANLAMIYORUZ'

Kursa katılan Çiğdem Yazıcı (63), kursun kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, "Boş zamanlarımda evde kaldığımda tepsiler gibi eski eşyaları boyuyorum. Mahallemizde böyle bir kursun açılmasına vesile olan başta belediye başkanımıza ve mahalle muhtarımıza teşekkür ediyorum. Burada arkadaşlarla birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. Evde kullanmadığım ya da beğenmediğim eşyaları getirip yeniliyorum. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz, çok başarılı işler çıkarıyoruz. İki yıldır bu işi yapıyorum ve çok mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadın
