Hülya Saltuklu, Yöresel Ehramı Yaşatıyor ve Kadınlara İş İmkanı Sunuyor

ERZURUMLU emekli el sanatları öğretmeni Hülya Saltuklu, yöreye özgü ve unutulan dokuma ehramı sandıklardan çıkararak hem kültürel mirası yaşatıyor hem de girişimci kadınlara ve işsiz gençlere istihdam sağlıyor. Atölyesinde geleneksel ehram dokumacılığının yanında modern tasarımlarla birleştiren Saltuklu, katıldığı yurt içi ve yurt dışı fuarlarda da tanıtımını yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Kız Meslek Liselerinde 22 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 2008'de emekli olan Hülya Saltuklu, kentin en değerli kültürel miraslarından biri olan ehramı gün yüzüne çıkarmak için çalışmaya başladı. Kadınların artık örtünmek için kullanmayarak sandıklara koydukları ehramın çıkarılmasını ve yeniden usta yetiştirerek dokunmasını sağlayan Saltuklu, Kuzeydoğu Anadolu Ajansı'ndan (KUDAKA) destek alarak atölyesini kurdu. Merkez Aziziye ilçesi Dadaşkent beldesinde eğitim verdiği genç kız ve kadınlarla koyunyününden yapılan ehramdan çeşitli kıyafetler tasarlayan Saltuklu, tanıtım için ulusal ve uluslararası onlarca fuara da katıldı.

KUŞAK, DİZLİK VE SIRTLIK YAPTILAR

Kadın, erkek, çocuk giyimi, hediyelik eşya, pano, magnet, anahtarlık, çeşit çeşit çantaların yanında ev dekorasyonu ürünlerini ehramla buluşturan Saltuklu, kış aylarında hava sıcaklığının sıfırın altında 30 derecelere düştüğü Erzurum'da sıcak tutması için içten giyilebilen sırtlık tasarladı. Bir makine ile başladığı yolculuğa 12 makinelik atölyeye ulaşan Saltuklu, hem kentin yöresel kültürünü yaşatıyor hem de genç kız ve kadınlara istihdam sağlıyor.

'SANDIKTAKİ EHRAMLARI DĞERLENDİRMEYİ DÜŞÜNDÜM'

Öğretmenlik hayatı boyunca öğrencilerine ehram üzerine çalışmalar yaptırdığını belirten Hülya Saltuklu, emekli olduktan sonra da aynı konuda faaliyetini sürdürdüğünü söyledi. Kadınların örtünmede kullanmadıkları ehramlarını sandıklara kaldırdığını ifade eden Saltuklu, "Öncelikle sandıktaki ehramları değerlendirmeyi düşündüm. Ehramlarla çantadan giyime, ev dekorasyonundan aksesuara kadar pek çok tasarım yaptık. Bu tasarımların fuarlarda büyük ilgi görmesi üzerine, ehramı yeniden dokuma haline getirmeye karar verdim. Proje desteğiyle bir tezgahla başladığım atölyede bugün 12 tezgah bulunuyor. Atölyeyi kurduğumda, Kız Meslek Liselerinde ve Pratik Sanat Eğitim kurslarında yetiştirdiğim kadınları işe aldım. Gelen olumlu geri bildirimlerle ürünlerimizi geliştirdik. Şu an ehramımız coğrafi işaretli ve markalı bir ürün" diye konuştu.

GİYİMDEN EV DEKORASYONUNA GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Ehramın insan sağlığı üzerindeki olumlu etkisini bildiklerini belirten Saltuklu, "Erkek ve kadın giyimi, çocuk giyimi, ev dekorasyon ürünleri, sağlık amaçlı kuşaklar ve dizlikler gibi ürünler yapıyoruz. Ayrıca Erzurum temalı anahtarlık, kese, pano ve magnet gibi hediyelik eşyalar da üretiyoruz" dedi.

Hülya Saltuklu, Türkiye'deki birçok fuara katıldığını belirtirken, yurt dışında da çalışmalarının ilgi gördüğünü ifade etti. Geçen yıl Suudi Arabistan Riyad Ticaret Fuarı'na katıldığını ve ürünlerinin büyük ilgi gördüğünü, daha önce de Azerbaycan'da bir fuarda tanıtım yaptığını söyleyen Saltuklu, sosyal medya üzerinden yurt dışından da çok sayıda talep aldıklarını ve şu anda Almanya'daki Türk Kızıyla ortak bir çalışma yürüterek ehramın Almanya'ya da ihracatına başlanacağını söyledi.

Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM,