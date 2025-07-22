Geleceğin Kadın Liderleri Programı'nın 15. Dönem Başvuruları Başladı

SANOFİ Türkiye ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle 2010 yılından bu yana sürdürülen Geleceğin Kadın Liderleri Programı'nın (GKL) 15'inci dönem başvuruları başladı. GKL Programı, 15'inci yılında 100 genç kadına daha liderlik yolculuğunun kapılarını açacak.

Bugüne kadar bin 850 genç kadının mezun olduğu program, kadınların iş dünyasına katılımını artırmayı; genç kadınların toplumsal ve profesyonel yaşamda daha güçlü, özgüvenli ve görünür bireyler olmalarını sağlamayı hedefliyor. Katılımcılar, program ile birlikte iş yaşamına hazırlık sürecinde ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve ağlara erişerek istihdamda daha eşit bir yer edinme fırsatını yakalıyor.

BAŞVURULAR 31 AĞUSTOS'A KADAR AÇIK

2025 yılında üniversitelerden mezun olan ya da 2026'da mezun olacak, tercihen burslu öğrenim görmüş, staj veya yarı zamanlı iş deneyimi bulunan, sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katılmış, gelişime açık ve yüksek kariyer hedefi olan genç kadınlar, 31 Ağustos tarihine kadar geleceginkadinliderleri.org üzerinden programa başvurabilecek.

MEZUNLAR GKL İLHAM BULUŞMALARINDA

Yeni dönem kapsamında seçilecek 100 genç kadın, 6-7 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek yüz yüze eğitim programına katılarak 'Geleceğin Kadın Liderleri' mezun ağına dahil olacak. Programda katılımcılar; teknoloji, proje yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilirlik gibi çağın öne çıkan konularında eğitim alırken; hikaye anlatıcılığı ve ilişki tasarımı gibi kişisel gelişim alanlarında da kendilerini geliştirme imkanı bulacaklar.

Eğitim süreci sonunda sertifika alan genç kadınlar, geniş ve birbirini destekleyen geniş bir mezun ağına katılıyor ve ayrıca her yıl düzenlenen GKL İlham Buluşmalarında ilham veren hikayelerini, Türkiye'nin alanının öncü isimleriyle birlikte sahneden paylaşma şansı yakalıyor.

PROGRAMA YAPILAN YATIRIM TOPLUMA 6 KATIYLA DÖNÜYOR

15 yıldır aynı kararlılıkla sürdürülen programın bugüne kadarki mezunlarının yüzde 92'si aktif iş hayatında yer alırken, yüzde 22'si üst düzey yönetici pozisyonlarına ulaşmış durumda. Ayrıca yüzde 6'sı kendi işini kurarak girişimci oldu. Programın toplumsal etkisini ölçen Yatırımın Sosyal Geri Dönüşü (SROI) raporu ise her 1 birimlik yatırımın topluma 6 katına ulaşan bir değerinde geri dönüş sağladığını ortaya koydu.