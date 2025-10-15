Haberler

Emine Erdoğan'dan Kadın Çiftçilere Tebrik Mesajı

Emine Erdoğan'dan Kadın Çiftçilere Tebrik Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun bereketini ellerinde büyüten, toprağı emeğiyle yoğuran kadın çiftçilerimiz, yerli üretimin kalbi, geleceğimizin dayanağıdır. Doğayı koruyan, üretimin sürdürülebilirliğini sağlayan, sofralarımıza bereket taşıyan tüm emekçi kadınlarımızın Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum" dedi. Paylaşımdaki videoda; Emine Erdoğan'ın daha önce bir araya geldiği kadın çiftçilerin tarlada ve bahçede çalıştığı anlar yer aldı.

FOTOĞRFALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadın
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Telefon bağımlısı genç: Elimde olsa tuvalete de gitmem, yemek de yemem

3 yıldır evden çıkmıyor! Annesinin yetkililerden bir isteği var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.