Dünya Kadın Çiftçiler Günü Osmaniye'de Etkinlikle Kutlandı

OSMANİYE'de 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle ceviz hasadı yapılan bahçede etkinlik düzenlendi.

Bahçe ilçesinde Mehmet Küçükarslan'a ait 150 dekarlık alanda kurulu 4 bin kök ceviz bahçesinde gerçekleştirilen hasat programına, Vali Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra Bahçe Kaymakamı Yunus Emre Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş, Bahçe Ziraat Odası Başkanı Fatma Şahin, ilçe müdürleri, şube müdürleri, teknik personel ve çiftçiler katıldı. Vali Erdinç Yılmaz, hasadın bereketli olmasını dileyerek, kadın çiftçilerin tarımsal üretime sağladığı katkının önemine dikkat çekti. Yılmaz, "Bu güzel hasat dönemi, kadın çiftçilerimizin emeklerinin karşılık bulduğu bir süreç olsun. Hep birlikte daha da güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

Program sonunda kadın çiftçilere zeytin fidanı dağıtıldı. Etkinlik, Filistin'e destek amacıyla gökyüzüne balon bırakılmasıyla sona erdi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,