Diyarbakırlı Kadın, Kadınlara Direksiyon Eğitimi Vererek Trafiğe Kazandırıyor

Bahar Erdem, kendi imkanlarıyla araç kullanmayı öğrenip direksiyon eğitmeni oldu. Son 8 yılda birçok kadına eğitim vererek onları trafikte aktif hale getirdi.

DİYARBAKIR'da evli ve 2 çocuk annesi Bahar Erdem (32), çevresinden kimse yardımcı olmayınca kendi imkanlarıyla araç kullanmayı öğrenip ehliyet aldı. Eksikliği görünce Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurslarda eğitim alarak direksiyon eğitmeni de olan Erdem, son 8 yılda kadınlara eğitim vererek birçoğunu trafiğe çıkardı.

Diyarbakır'da Bahar Erdem, çevresinde kimse yardımcı olmayınca kendi imkanlarıyla araç kullanmayı öğrenip ehliyet aldı. Ardından bunun bir eksiklik olduğunu gören Erdem, direksiyon eğitmeni olmaya karar verdi. 8 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurslarda gerekli eğitimleri alan Erdem, direksiyon eğitmeni olarak kadınlara eğitim vermeye başladı. İlk önce çevresindeki kadınlarla eğitime başlayan Erdem, bugüne kadar birçok kadını verdiği eğitimlerin ardından trafiğe çıkardı.

'EMPATİ KURABİLİYORUZ, BASKI YAPMIYORUZ'

Kadın adayların, kadın eğitmenin yanında daha rahat hissettiğini söyleyen Erdem, "Sürücü kurslarının sınavlarında da görev alıyorum. Aynı zamanda trafiğe çıkmak isteyen kadınlara bire bir eğitim veriyorum. Araç kullanmaya ilk ihtiyaç duyduğumda manuel vitesli araç ile başladım. Ailemden, yakınlarımdan herhangi bir destek almadan kendi başıma öğrendim. Zorlu bir süreçten geçtim. Öncellikle ailemde araç kullanmak isteyen kadınlara eğitim verdim. Sonra 'Ben eğitmen olmalıyım' dedim, 'Trafikte her araç kullanmak isteyen kadının hayatına dokunmalıyım' dedim ve sürece başvurdum. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk eğitim Merkezi'ne başvurdum. Orada yazılı süreç var. Yazılı süreçten sonra uygulamalı sürece geçiyoruz. Orada hak ettim ve belgeyi aldım. O günden bu yana aktif olarak 8 yıldır bu işi sürdürüyorum. Bir kadının başka kadına güven vermesi şu şekilde; empati kurabiliyoruz, baskı yapmıyoruz, iyi bir psikolojik eğitim veriyoruz. Kadın öğrenci kendini bir kadın eğitmenin yanında daha çok iyi hissediyor" dedi.

'ORTALAMA 6 GÜNDE ÖĞRETİYORUM'

Çektikleri videoları sosyal medyadan da paylaşarak birçok kadın takipçisine ulaştığını söyleyen Erdem, "Kadın adaylarımıza eğitimleri bittiğinde kısa mesafeli sürüşler yapmalarını söylüyorum. Bu onları güvende hissettirecektir. Ben onları bu şekilde takip ediyorum. Öğrencilerim de bana olumlu yönde geri dönüş yapıyorlar. Ben ortalama 6 günde öğretiyorum. Tabii bu kişiden kişiye değişiyor ve kişinin öğrenme isteğine bağlıdır. 8 yıllık süreçte, verdiğim eğitim süreçlerinde edindiğim deneyimle birçok kadını trafiğe çıkardım. Eğitimde öğrencilerimle birlikte çektirdiğim videoları da sosyal medya üzerinden paylaşıyorum. Bu videolarımız pek çok kadın için de destek oluyor" diye konuştu.

