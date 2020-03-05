Kadın Yönetmenler Ve Kısa Filmleri 8 Mart İçin Eskişehir'e geliyor

05.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:01

Haller Gençlik Merkezi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin yanı sıra Seyitgazi, Han, Alpu ve Mihalıççık'da da hem filmler hem yönetmenler sanatseverler ile buluşacak.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farkındalık yaratmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Directed By Women Turkey iş birliği ile Speechless, Truth, Birthday, Fellowship, Rüyamda Ölü Gördüm gibi birbirinden özel kısa film, yönetmenleri ile birlikte Eskişehir'e gelecek. 8 Mart Pazar günü saat 13.30'da Haller Gençlik Merkezi'nde başlayacak etkinlik dizisi, 9 Mart Pazartesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Seyitgazi'de, 10 Mart Salı günü Han'da, 11 Mart Çarşamba günü Alpu'da ve 12 Mart Perşembe günü Mihalıççık'da sinemaseverler ile buluşacak.

Katılımcılar film gösterimlerinin ardından yönetmenler ile soru-cevap ve festival ekibiyle söyleşi imkanı da yakalayacak.

Kaynak: Bültenler