'Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor' projesi devam ediyor

17.10.2019 10:52

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya tarafından yürütülen 'Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor', (2017-1-TR01-KA204-045966) adlı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık Projesi, Tüm Avrupa'da ortak olarak düzenlenen ErasmusDays 2019 adlı etkinlik kapsamında Aydın ve Denizli'deki çeşitli etkinliklerde yer aldı.



Aydın'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu etkinlikte yer alan proje ekibi; etkinlik katılımcılarına projenin amacı, hedef kitlesi, çıktıları ve mevcut durumu ile ilgili bilgi verdi, proje kapsamında hazırlanan broşürler katılımcılara dağıtıldı.



Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde Denizli'deki öğretmenlere projenin çıktılarını tanıtan proje ekibi, cam tavan sendromuna ilişkin de bir farkındalık semineri verdi.



Projenin yurt dışı ortakları olan Amics (İspanya), Ceipes (İtalya), Bragamob (Portekiz) ve Emg (Almanya) ise eşzamanlı düzenlenen etkinliklerde yer alarak kendi ülkelerinde projenin yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirdi.



Tüm çıktıları tamamlanan projenin Kasım, 2019'da kapanış toplantısı ve çoğaltıcı etkinliği düzenlenecek. - AYDIN

Kaynak: İHA