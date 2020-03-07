Kadın yönetici oranında Türkiye Avrupa'da sondan ikinci

07.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:44

Kadınlar, cinsiyet eşitliği için son yıllarda büyük bir mücadele veriyor. Ancak bir çok kampanyaya rağmen iş dünyasında kadınlar hala büyük oranda erkeklerin gerisinde kalıyor. Türkiye'de ise durum daha da vahim. Türkiye, kadın yönetici oranında Avrupa'da 34 ülke içinde sondan ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'de yöneticilerin sadece yüzde 22'si kadın. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bu oran ortalama yüzde 37.



8 Mart Dünya Kadınlar günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken kadınların iş dünyasındaki rolü de tartışma konusu. AB İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı veriler, Avrupa'da kadınların iş dünyasındaki rolüne ışık tutuyor. 2019 yılı verilerine göre AB ülkelerinde 3 yöneticiden 1'i kadın (yüzde 36,9). Euronews.com'da Görüntüle