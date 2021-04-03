Kadın yere yatırdığı şahsı 'paramı ver' diyerek darp etti
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Kadın yere yatırdığı şahsı 'paramı ver' diyerek darp etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kadın yere yatırdığı şahsı 'paramı ver' diyerek darp etti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kadın, "Altınlarımı, paramı ver" diye bağırarak yere yatırdığı şahsı darp etti.

Öfkeli kadın yere yatırdığı erkeği 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
Öfkeli kadın yere yatırdığı erkeği 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kadın, "Altınlarımı, paramı ver" diye bağırarak yere yatırdığı şahsı darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Gebizli Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında bir kadın ve bir erkek arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kimliği belirsiz kadın ve erkeğin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadın kavgada şahsı yere yatırıp, 'Paramı ver' diyerek darp etti. Bir vatandaş çiftin yanına gelse de kavgayı ayıramadı. Vatandaşların, 'polis geliyor' sözleriyle kadın ve erkek ayrılıp bölgeden uzaklaştı. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - ANTALYA

Kadın yere yatırdığı şahsı 'paramı ver' diyerek darp etti
Kadın yere yatırdığı şahsı 'paramı ver' diyerek darp etti
Kadın yere yatırdığı şahsı 'paramı ver' diyerek darp etti
Kadın yere yatırdığı şahsı 'paramı ver' diyerek darp etti
Kadın yere yatırdığı şahsı 'paramı ver' diyerek darp etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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