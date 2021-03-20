Kadın yankesici, kadının cebinden 2 saniyede 3 bin 250 lira aldı
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Kadın yankesici, kadının cebinden 2 saniyede 3 bin 250 lira aldı

20.03.2021 11:36 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:03
Kadın yankesici, kadının cebinden 2 saniyede 3 bin 250 lira aldı

Mersin'de yolda yürüyen kadının cebinden, yankesicilik yöntemiyle 3 bin 250 para aldığı iddia edilen B.D. ile ona yardım eden Ş.A, polislerin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Mersin'de yolda yürüyen kadının cebinden, yankesicilik yöntemiyle 3 bin 250 para aldığı iddia edilen B.D. ile ona yardım eden Ş.A, polislerin titiz çalışması sonucu yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda, şüpheli kadının 2 saniyede paraları alması ve rahat bir şekilde yoluna devam etmesin, görenlere pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde yürüyen A.G.'nin cebinde bulunan 3 bin 250 liranın bulunduğu cüzdan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Müştekinin şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede şüpheli B.D. isimli kadının, müştekinin cebinden cüzdanı aldığı, ardından ise kendisini otomobille bekleyen Ş.A. ile bölgeden ayrıldığı tespit edildi. Bunun üzerine kimlikleri tespit şahısların adreslerine operasyon yapan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

2 saniyede cüzdanı almış

Öte yandan, kadın şüphelinin, müştekinin cebinden cüzdanı alma ve bekleyen otomobile binme anı bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre müşteki kadını bir süre takip eden B.D., boş bir anında cebinden paraların bulunduğu cüzdanı alıyor. 2 saniyede cüzdanı alan şüpheli, hiçbirşey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Rahat bir şekilde bulunduğu bölgeden uzaklaşan şahıs, ardından kendisini bekleyen otomobile binerek, oradan ayrılıyor. - MERSİN

Kadın yankesici, kadının cebinden 2 saniyede 3 bin 250 lira aldı
Kadın yankesici, kadının cebinden 2 saniyede 3 bin 250 lira aldı
Kadın yankesici, kadının cebinden 2 saniyede 3 bin 250 lira aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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