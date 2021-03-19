Kadın voleybol ve hentbol takımlarından galibiyet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kadın voleybol ve hentbol takımlarından galibiyet

19.03.2021 13:16 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:21
Kadın voleybol ve hentbol takımlarından galibiyet

Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Voleybol Takımı, Elazığ Voleybol Takımı ile oynadığı maçı 3-0 kazandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Voleybol Takımı, Elazığ Voleybol Takımı ile oynadığı maçı 3-0 kazandı. Yüksek motivasyonla ilerleyen Mersin temsilcisi, turnuvadaki son maçını TVF Spor Lisesi ile oynayacak. Büyükşehir Kadın Hentbol Takımı da deplasmanda oynadığı 1.tur ilk maçında Karaman MASK'ı yenerek sahadan galip ayrıldı.

Çıktığı karşılaşmalarda yüksek motivasyonla büyük başarı gösteren Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, play-off maçlarında da motivasyonunu düşürmüyor. Turnuvanın ikinci maçında Elazığ Voleybol Takımı ile karşılaşan Büyükşehir GSK, Elazığ temsilcisine set vermeden maçı kazandı. 25-10, 25-12 ve 25-14 skorlarıyla setleri tamamlayan kadın voleybol takımı, son maçını TVF Spor Lisesi ile oynayacak.

Türkiye Kadınlar Hentbol 2. Ligi'nde mücadele eden Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Hentbol Takımı da İzmir'de Karaman MASK Takımı ile gerçekleşen maçı kazandı. Mersin temsilcisi, ilk yarı 9-9 eşitlikle geçen maçın ikinci yarısında 24-22'lik skorla üstünlüğünü sahaya yansıttı. - MERSİN

Kadın voleybol ve hentbol takımlarından galibiyet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hakan Taşıyan Ayşegül Çınar Aslıhan Karalar Berrak Tüzünataç
Spor Hakan Kutlu Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadın voleybol ve hentbol takımlarından galibiyet - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 13:31:11. #1.16#
title