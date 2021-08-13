KADIN VOLEYBOL TAKIMI OYUNCULARI İLE KAHVALTI PROGRAMI

Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kadın voleybol takım oyuncuları ve teknik ekip üyeleriyle kahvaltı programında bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kadın voleybol takım oyuncuları ve teknik ekip üyeleriyle kahvaltı programında bir araya geldi.

Yönetici ve oyuncularla sezon çalışmalarını değerlendiren Subaşı, Bilecik Belediyesi olarak kadın voleybol takımının başarılı olması için ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti.

Voleybol takımının Bilecik'te en iyisi olması için fikir alışverişinde bulunduklarını kaydeden Subaşı, "Oyuncu ve teknik kadromuz ile bir araya geldik. Belirli dönemlerde bir araya gelerek, bu tür fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Önümüzdeki sezon Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele edecek kızlarımıza, Bilecik'te voleybol kültürü oluşturmak ve takımımızı üst lige taşımak için verecekleri mücadelede başarılar diliyorum. Bilecik Belediyesi olarak da bu anlamda imkanlarımız ölçüsünde gerekli katkıyı vermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Teknik heyet üyeleri ve oyuncular da düzenlenen program dolayısıyla Başkan Subaşı'na teşekkür ederek, iyi sonuç elde etmek için çalışacaklarını belirtti.

Kaynak: Habermetre