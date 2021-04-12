Kadın ve genç girişimciler için yapılan iş merkezi tamamlanıyor
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Kadın ve genç girişimciler için yapılan iş merkezi tamamlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kadın ve genç girişimciler için yapılan iş merkezi tamamlanıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kadın ve genç girişimciler için yapılan ve içerisinde 10 işyeri, gençlik merkezi ve yazlık sinemanın olacağı iş merkezinin yüzde 80'lik kısmı tamamlandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kadın ve genç girişimciler için yapılan ve içerisinde 10 işyeri, gençlik merkezi ve yazlık sinemanın olacağı iş merkezinin yüzde 80'lik kısmı tamamlandı.

Osmaneli turizmine büyük katkı sağlayacak, yöresel ürünler, kaybolmakta olan sanatlar ve yöresel yemeklerin sunulduğu bir konak, 10 adet dükkan ve yazlık sinemadan oluşan, genç ve kadın girişimciler için tasarlanan iş merkezinin yüzde 80'lik kısmı tamamlandı. Merkezin Osmaneli geçmişi yaşatan önemli bir turistik merkez olacağı anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Aynı alanda iki konakta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza tahsis ettiğimiz alanda 'Gençlik Merkezi' projemizde iç mefruşat düzenlemesi yapılıyor. Yine alanda kadın girişimciler kooperatifimizin merkezi ve 'Lefke Bezi' üretiminin yapıldığı konakta yer alıyor. Sokağın devamında Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ile restorasyonunu yaptığımız 23 konak turizm değerimiz olarak turizme katkı sağlayacak. Osmaneli turizmde Bilecik ilinin konaklama ve yemek ihtiyaçlarını karşılayan tesisleri ile öne çıkıyor. Osmaneli turizmde bölgemizde Türkiye ve sonrası Dünyada önemli bir merkez olacak" dedi. - BİLECİK

Kadın ve genç girişimciler için yapılan iş merkezi tamamlanıyor
Kadın ve genç girişimciler için yapılan iş merkezi tamamlanıyor
Kadın ve genç girişimciler için yapılan iş merkezi tamamlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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