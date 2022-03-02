Kadın ve Demokrasi Derneği Genel Kurulu 4 Mart'ta yapılacak - Haberler

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Kadın ve Demokrasi Derneği Genel Kurulu 4 Mart'ta yapılacak

AA, Kübra Kara - Güncel
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Kadın ve Demokrasi Derneği Genel Kurulu 4 Mart'ta yapılacak

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 4. Genel Kurulu, 4 Mart cuma günü gerçekleştirilecek.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 4. Genel Kurulu, 4 Mart cuma günü gerçekleştirilecek.

KADEM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki genel kurulda 3 yıllık yeni yönetim belirlenecek.

Genel kurulda, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, derneğin son 3 yıldaki faaliyetlerini anlatacak.

Dördüncü kez seçime giden derneğin genel kurul açılış konuşmasını, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu yapacak.

KADEM faaliyetlerinin anlatıldığı kısa film gösteriminin ardından öğleden sonraki oturumda genel kurul gerçekleştirilecek.

Genel kurula, KADEM Yönetim Kurulu üyeleri, 52 ilin temsilcileri ve gönüllüleri katılacak.

AA / Kübra Kara - Güncel

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Demokrasi, Cuma, Mart, Güncel, Haberler

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