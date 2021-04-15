Kadın ve Demokrasi Derneği Düzce İl Temsilciliğine Emel İştar Işıklı atandı
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Kadın ve Demokrasi Derneği Düzce İl Temsilciliğine Emel İştar Işıklı atandı

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Kadın ve Demokrasi Derneği Düzce İl Temsilciliğine Emel İştar Işıklı atandı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Düzce İl Temsilciliğine Doç. Dr. Emel İştar Işıklı getirildi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Düzce İl Temsilciliğine Doç. Dr. Emel İştar Işıklı getirildi.

KADEM'den yapılan açıklamada, derneğin Türkiye genelinde temsilcilik açmaya devam ettiği belirtildi.

Derneğin 49. temsilciliğini Düzce'ye açtığı aktarılan açıklamada, yönetim kurulunun kararıyla KADEM Düzce Temsilcisi olarak Doç. Dr. Emel İştar Işıklı'nın atandığı kaydedildi.

Açıklamada, toplumun ana taşıyıcısı olan kadınları geleneksel değerlerin uygulayıcısı ve demokrasinin inşası için bilinçlendirmek, onların etkin birer aktör haline gelmelerine hizmet etmek üzere 16 kurucu üyenin bir araya gelmesiyle 8 Mart 2013'te kurulan derneğin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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