'Kadın ve aile hizmetlerine gönüllü katılım' için toplandılar

22.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:15

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, "Mersin'e gönlümü verdim" sloganıyla ilkini Akdeniz ilçesinde gerçekleştirdiği "Kadın ve Aile Hizmetlerine Gönüllü Katılım Toplantıları"nı, kent merkezine en uzak ilçeler olan Bozyazı ve Anamur'da yaşayan kadınlarla ve muhtarlarla sürdürdü.



Toplantılara katılan farklı meslek grupları ve becerilere sahip kadınlar, Büyükşehir Belediyesi'nde gönüllülük çalışmalarıyla kadınlar ve çocuklar için bilgi ve birikimlerini sunmak istediklerini dile getirirken, toplantılarda yeni proje fikirleri de ortaya çıktı. İlk toplantı Bozyazı'de ilçedeki kadınların ve muhtarların katılımıyla Belediyenin Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin ilk gönüllüsü Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer, amaçlarının kadın ve çocukla ilgili her tür konuda etkin çalışmalar yürütmek olduğunu söyledi. Seçer, "Kadınlarımızın aileleri ve çocuklarıyla ilgili sorunlarına dokunmanın önemli olduğunu, kadının güçlendikçe toplumun da güçleneceğini düşündüğümüz için projeyi heyecanla yürütüyoruz. Mersin'in merkezinde ve ilçelerinde pek çok öğretmenimiz ve doktorumuz var. 'Biz kadınlar ve çocuklar için bir şeyler yapmak istiyoruz' diyorlar. Bizler, bu noktada köprü görevi kuracağız. Talepler, istekler veya projeler konusunda gönüllülerimizle köprü kurarak, belediyemizin desteğiyle etkin bir çalışma yapmak istiyoruz. Gülnar'da kadınlarımız kendileri için bir doktorun gelmesini talep ettiler. Bunu yapmak isteyen doktorlarımız var. Biz burada köprü kurarak, hem kentimizde sinerjiyi artıracağız hem de tüm ilçelerdeki kadınlarımızla buluşmalar sağlayacağız" dedi.



Kadınların üretim sağlamaları ve ürünlerini değerlendirmeleri konusunda da toplantılar sayesinde birtakım veriler elde ettiklerini vurgulayan Seçer, ilçelerde katma değer oluşturacak ürünlerle karşılaştıklarını söyledi. Bu tarz ürünlerin kentte bir markaya dönüşmesi için çalışmalar yürütmek istediklerini ifade eden Seçer, "Mut'ta kadınlarımızla buluşmamız sonucunda çok güzel bir zeytinyağı sabunu ürettiklerini gördük. Sabunun üzerini de keçeyle kaplamışlar ve keçeye doğal desenler uygulamışlar. Bu tarz üretimleri, sizlerden gelecek talepler doğrultusunda şekillendirmek istiyoruz. Verilecek hizmetlerin yerine ulaşması için sizlerin de bizler gibi gönül köprüsü içinde olmanızı istiyoruz. Dilek ve talepleriniz doğrultusunda projelerimizi geliştireceğiz ve daha güzel bir çalışma ortaya çıkacak. Bölgemizin kadınları, gerçekten çok üretken ve çalışkan" diye konuştu.



Anamur'da da kadınlarla buluşan Seçer, yapılan toplantılarla birtakım sonuçlar elde ettiklerini söyledi. Gönüllülük hareketiyle Büyükşehir Belediyesi'nin kadın ve çocuk odaklı çalışmalarının Tarsus'tan Anamur'a eşit ve etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak istediklerini dile getiren Seçer, "Alan tespit çalışmalarımızın sonuna doğru geliyoruz. Anamur'da toplantılarımızın 12'ncisini gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılarla da ortaya çok güzel sonuçlar çıkıyor. Buradaki kadınlarımızın neler yaptığını, kendileri ve çocukları için neler istediklerini iyi kötü biliyoruz. Ama gelip sizlerle bunları konuştuğumuzda ve yerinde gördüğümüzde ortaya çok farklı sonuçlar ve projeler de çıkıyor. Buna diğer ilçelerimizde tanık olduk. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde o kadar güzel çalışmalar yapılıyor ki, bu çalışmaların tüm ilçelerimize eşit ve etkin bir şekilde ulaşmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.



Anamur ve Bozyazı ilçelerine yaptıkları ziyarette muz liflerinin değerlendirilerek yeni ürünlere dönüştürüldüğünü gördüklerini de vurgulayan Seçer, "Muz liflerinin dönüştürülerek üretime kazandırılması konusunda birtakım bilgiler elde etmiştik. Bir önceki adresimiz olan Bozyazı'da bunun bir örneğini gördük. Anamur'da da yapıldığını duymuştuk. Mahalleler ve ilçeleri temsil eden bunun gibi ürünler üzerinde çalışarak, markalaşmalarını sağlamak istiyoruz. İnsanlar muz lifinden üretilen bir ürünü gördüğünde bilsinler ki, bu Anamur'a ait bir ürün. İlçeleri dolaştıkça bildiklerimin ötesinde büyük bir hazineyle karşılaştım. Bu hazinelerin yanında kadınların da bir hazine olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.



Bozyazı ve Anamur'da gerçekleştirilen toplantılarda 'serbest kürsü' modeliyle kadınlar da fikirlerini paylaştı. Farklı meslek gruplarına ve becerilere sahip kadınların Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarında aktif rol almak istediklerini dile getirdiği toplantılarda sunulan taleplerle de yeni proje fikirleri ortaya çıktı. Kadınlar çoğunlukla üretimlerini değerlendirme noktasında çalışmalar yürütmek istediklerini vurguladı. Öte yandan farklı alanlarda eğitim desteği, çocuklar için kreş, sosyal aktivite taleplerinin dile getirildiği toplantılarda, okula gitme imkanı bulamayan çocuklar da gündeme geldi. - MERSİN

Kaynak: İHA