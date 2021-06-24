Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı faaliyete başladı
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Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı faaliyete başladı

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı faaliyete başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın ilk etkinliği hizmet içi eğitim semineri oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın ilk etkinliği hizmet içi eğitim semineri oldu. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nda gerçekleştirilen eğitimi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Ana Bilim Dalı Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Gülşah Seydaoğlu, Büyükşehir personeline verdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı personeli, Derman çalışanları ve güvenlik personeline yönelik eğitimde; "Bireyler Arası Sağlıklı ve Etkili İletişim Kurma Yöntemleri, Kadınlara Yönelik Ayrımcılığa Karşı İletişim Şekli, Kadınlara Yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İlkesi, Eşit Hizmet, Göçmenler ve Dezavantajlı Gruplarla İletişim" konularında bilgilendirme yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın kadınlara yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkı sağlamak amacıyla oluşturduğu Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, önümüzdeki günlerde hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında eğitimlerini ve çalışmalarını sürdürecek.

İlk faaliyetin gerçekleştirilmesinin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak; kadın, çocuk, mülteci, engelli ve tüm aile bireylerinin sosyal refahını artırmaya yönelik, her türlü eğitici, geliştirici ve güçlendirici hizmet vermeyi planlamaktayız. Belediyeler; halka hizmet için vardır. Biz de bu hizmeti herkese eşit şekilde yapmakla kendimizi sorumlu görmekteyiz. Hizmet üreten, hizmet veren ve hizmeti alan tarafların bağlarının güçlendirilmesi ile hizmeti alan kişilerin memnuniyetinin artacağını düşünmekteyiz. Herkese eşit davranarak; nezaket, saygı, güven ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hizmet edilmesine önem veriyoruz. Belediye çalışanlarımızın siyasi, dini, etnik kimlik ve cinsiyet üzerinden kesinlikle ayrım yapmadan hizmet üreten ve hizmet veren anlayışı benimsemesi, tutum ve davranışlarını bu yönde geliştirip, dönüştürmesi için katılımlı interaktif atölye çalışmalarını başlattık ve sürdüreceğiz." - ADANA

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı faaliyete başladı
Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı faaliyete başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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