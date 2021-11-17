Kadın uyuşturucu taciri 504 gram metamfetamin ile yakalandı - Haberler
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Kadın uyuşturucu taciri 504 gram metamfetamin ile yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kadın uyuşturucu taciri 504 gram metamfetamin ile yakalandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda kadın uyuşturucu taciri bavulunda 504 gram metamfetamin ile yakalandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda kadın uyuşturucu taciri bavulunda 504 gram metamfetamin ile yakalandı. Operasyon anı ise polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Operasyon, Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde yapıldı. Edinilen bilgilere göre, karayolu üzerinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, bavul içerisine saklanmış metamfetamin ele geçirdi. Ekipler ardından araçta bulunan ve bavulun sahibi olduğu belirlenen Merve B., (26) isimli kadını gözaltına aldı.

Gerçekleştirilen operasyon polis kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alınırken, görüntülerde uyuşturucunun bavul içerisindeki kıyafetlerin arasında bulunması yer alıyor. - AFYONKARAHİSAR

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