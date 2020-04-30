Kadın üyelerinin cezaevine girmemek için sürekli hamile kaldığı hırsızlık ailesini JASAT yakaladı
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Kadın üyelerinin cezaevine girmemek için sürekli hamile kaldığı hırsızlık ailesini JASAT yakaladı

Kadın üyelerinin cezaevine girmemek için sürekli hamile kaldığı hırsızlık ailesini JASAT yakaladı
30.04.2020 19:38 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:40

Kadın üyelerinin cezaevine girmemek için sürekli hamile kaldığı hırsızlık ailesini JASAT yakaladı 1 erkek ve 3 kadından oluşan hırsızlık ailesine JASAT 'dur' dedi Ege Bölgesinde gezinti hırsızlar olarak bilinen ve kadın üyelerinin cezaevine girmemek için sürekli hamile kaldığı 4 kişilik...

Kadın üyelerinin cezaevine girmemek için sürekli hamile kaldığı hırsızlık ailesini JASAT yakaladı

1 erkek ve 3 kadından oluşan hırsızlık ailesine JASAT 'dur' dedi

DENİZLİ - Ege Bölgesinde gezinti hırsızlar olarak bilinen ve kadın üyelerinin cezaevine girmemek için sürekli hamile kaldığı 4 kişilik hırsızlık ailesi Denizli'nin Çameli ilçesinde son yaptıkları 7 bin TL'lik soygunun ardından jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı.

Denizli'nin Çameli ilçesi Elmalı Mahallesi'nde 2 farklı evden meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçen JASAT Timi Çameli ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile ortak çalışma yürüttü. Çevredeki güvenlik kameralarını ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan JASAT Timi, olayı gerçekleştiren şahısların Yılmaz G., kızı Sibel G., Emine K., ve Nurcan G., isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şahısların Ege Bölgesinde gezinti hırsızlar olarak bilindikleri ve gittikleri kentlerde hırsızlık yaptıkları öğrenildi. Hırsızlık ailesi olarak tanınan şahısların kadın üyelerinin ise şeytanın aklına gelmeyecek bir şekilde ceza evine girmemek için sürekli hamile kaldıkları belirlendi.

Soruşturmayı Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri başlattı

Çameli ilçesinde girdikleri N.S., isimli yaşlı kadının evinden biriktirdiği 7 bin TL'lik para çalan şahısların soygun öncesi mahallede gezmeleri ise güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde 3 kadın şüphelinin soygun yapacakları eve doğru gayet rahat tavırlarla gitmeleri dikkatlerden kaçmadı. Şahısların evin kilitli olan kapısını ise yanlarında bulunan malzemeler ile açarak girdikleri belirlendi.

İhbar üzerine ilk olarak harekete geçen Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilk olarak güvenlik kameraları kayıtlarını toplayıp soruşturmayı başlattı. Ardından JASAT koordinesinde oluşturulan ekibe Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı da destek verdi.

Son soygunun ardından JASAT koordinesindeki jandarma ekipleri şahısları kullandıkları araç ile Denizli'de yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadın üyelerinin cezaevine girmemek için sürekli hamile kaldığı hırsızlık ailesini JASAT yakaladı

Kaynak: İHA

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