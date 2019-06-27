"İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur!" söylemiyle geçen yıl başlayan ve kadınları 50 farklı iş kolunda mesleki yeterlilik belgesi sahibi yapmayı hedefleyen Kadın Ustalar hareketine VitrA da katıldı.

Kadın Ustalar projesi kapsamındaki ilk banyo ustası eğitimi, 18-20 Haziran tarihlerinde Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki VitrA Atölyesi'nde düzenlendi. Üç günde dörder saatlik altı oturumda düzenlenen program kapsamında Eczacıbaşı Yapı Gereçleri çalışanları yıkanma alanları, banyo mobilyası, tamamlayıcı ürünler, seramik sağlık gereçleri, gömme rezervuar, armatür ve banyo aksesuarları hakkında arıza ve montaj eğitimi verdi.

En az lise mezunu 20-40 yaş aralığındaki kadın katılımcıların eğitim masrafları, harcırahları, eğitim dönemindeki SGK ödemelerinin yanı sıra, eğitimi başarıyla tamamlayanların sertifika sınavı masrafları VitrA'nın desteğiyle "kadinustalar.com" tarafından karşılanıyor. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA

- İstanbul